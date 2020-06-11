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Председатель Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона, заместитель председателя Координационного совета по противодействию терроризму при Общественной палате РФ Альбир Крганов

Альбир Крганов предложил меры противодействия экстремизму в России

© Sputnik / Александр Натрускин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14324584/Albir-Krganov-predlozhil-mery-protivodeystviya-ekstremizmu-v-Rossii.html

Муфтий принял участие в онлайн-конференции, посвященной роли региональных общественных палат, ‎религиозных и общественных организаций в реализации положений ‎"Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 ‎года".

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в ходе онлайн-конференции в Общественной палате РФ призвал социально поддерживать выпускников исламских вузов, организовать курсы по ‎противодействию экстремизму и терроризму для представителей ‎"мигрантского сообщества" и национальных организаций в регионах, а также обучать мигрантов в их странах русскому языку.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
© sputnik Александр Натрускин
Крганов: мигрантам нужны лидеры, ассимиляция приводит к радикализму
Видеоконференция о роли региональных общественных палат, ‎религиозных и общественных организаций в реализации положений ‎ "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 ‎года" прошла в среду "на платформе Общественной палаты Российской Федерации".

"В Стратегии отмечена необходимость повышения престижности обучения в религиозных учебных заведениях. Необходима поддержка выпускников исламских вузов, в том числе социальными пакетами", — сказал Крганов, текст выступления которого опубликован на сайте ДСМР.

По словам муфтия, надо "усилить работу в системе отечественного исламского ‎образования", предложить проведение в учебных заведениях курсов по ‎противодействию экстремизму и терроризму. Он также отметил, что Министерство науки и высшего образования РФ направило учебным заведениям шаблон антиэкстремисткого курса.

"Считаем важным активизировать ‎взаимодействие по профилактике экстремизма с национальными ‎автономиями и диаспорами, в том числе с представителями ‎национальных организаций регионов и мигрантского сообщества. Для руководителей и сотрудников таких НКО необходимо регулярно проводить обучающие семинары", — подчеркнул глава ДСМР.

Говоря о миграционной политике, Крганов также предложил организовать "в странах исхода" обучение русскому языку, законодательству и "культуре нашей страны". По его мнению, "в первую очередь это необходимо самим трудовым мигрантам": "грамотность в данных вопросах поможет им знать законы и защищать свои права".

Теги:
Мигранты, Образование, религиозный экстремизм, борьба с экстремизмом, экстремизм, Альбир Крганов, Россия



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