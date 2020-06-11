Дети из Сардобы отправились отдыхать в лагеря Ташкентской области

В лагеря "Анор" и "Қуещли" поехали отдыхать 479 детей из Сардобинского района Сырдарьинской области. Еще 12 ребят отправятся в лагерь "Ниҳол".

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Дети семей, пострадавших в результате техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище в мае текущего года, на каникулах отправились отдыхать в лагеря Ташкентской области.

Во время поездки будут соблюдены все необходимые карантинные меры.

По данным хокимията Ташкентской области, 196 юношей и девушек были размещены в детском лагере "Анор", а 283 ребенка распределены в лагерь "Қуешли", расположенные в Бостанлыкском районе. 12 июня еще 12 детей поселят в лагере "Ниҳол".

Напомним: с 5 июня 2020 года в "зеленых" и "желтых" зонах Узбекистана, в которых не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, разрешена работа детских лагерей, гостевых домов, пляжей и других различных мест отдыха.