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Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения

Дети из Сардобы отправились отдыхать в лагеря Ташкентской области

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14325300/Deti-iz-Sardoby-otpravilis-otdykhat-v-lagerya-Tashkentskoy-oblasti.html

В лагеря "Анор" и "Қуещли" поехали отдыхать 479 детей из Сардобинского района Сырдарьинской области. Еще 12 ребят отправятся в лагерь "Ниҳол".

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Дети семей, пострадавших в результате техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище в мае текущего года, на каникулах отправились отдыхать в лагеря Ташкентской области.

Во время поездки будут соблюдены все необходимые карантинные меры.

По данным хокимията Ташкентской области, 196 юношей и девушек были размещены в детском лагере "Анор", а 283 ребенка распределены в лагерь "Қуешли", расположенные в Бостанлыкском районе. 12 июня еще 12 детей поселят в лагере "Ниҳол".

Напомним: с 5 июня 2020 года в "зеленых" и "желтых" зонах Узбекистана, в которых не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, разрешена работа детских лагерей, гостевых домов, пляжей и других различных мест отдыха.

Теги:
Сырдарьинская область, Сырдарья, Узбекистан, Узбекистан, дети



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