В ГНК рассказали, какие данные больше не составляют налоговую тайну

Согласно Налоговому кодексу в новой редакции, информация о налогах и налоговых задолженностях плательщиков больше не считается тайной.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Пресс-служба государственного налогового комитета озвучила перечень сведений, которые больше не составляют налоговую тайну. В списке открытых данных с начала 2020 года значится информация о налоговых режимах, используемых плательщиками и постановке на регистрационный учет в качестве плательщиков НДС.

Кроме того больше не скрыта сумма уплаченных налогов и задолженностей.

Согласно новому налоговому кодексу, третьи лица могут получить сведения об участниках юридического лица, о численности работников, о суммах доходов и расходов по данным финансовой отчетности.

Как рассказали в ГНК, в государственную налоговую службу поступает множество обращений с просьбой предоставить информацию о тех или иных налогоплательщиках. Чтобы не нарушать законодательство в этой сфере, принято постановление, которое предусматривает предоставление этой информации третьим лицам, а также формирование структуры данных по отдельным категориям налогоплательщиков.

Документ определяет информацию, представляющую собой налоговую тайну. Это, в частности, паспортные данные, сведения о владении недвижимым имуществом, расположенного на соответствующей территории земельного участка и другого недвижимого имущества, его владельцах (собственниках).

В списке запрещенной к разглашению информации значатся сведения из договоров купли-продажи недвижимости, утверждение договоров аренды имущества и размера арендной платы, данные о выдаче свидетельств о наследовании, а также нотариальное заверение дарственных договоров.

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К открытым данным о налогоплательщике теперь относятся, в том числе данные об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за эти нарушения.

Положением определено, что подача учетных данных о налогоплательщиках в правоохранительные органы и органы государственного управления республики осуществляется в электронном виде на основании соглашений с ГНК об обмене электронной информацией. Данными могут пользоваться только должностные лица, которым дано разрешение.

В случаях, предусмотренных законодательством, учетные данные о налогоплательщике могут предоставляться также коммерческим организациям. В этом случае раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, осуществляется только с согласия налогоплательщика.

Напомним, 1 июня ГНК объявил о реструктуризации системы для того, чтобы повысить сервис обслуживания клиентов. Теперь налоговое администрирование плательщиков НДС, которые также являются плательщиками общеустановленных налогов, поэтапно переходит на новый уровень.

На первом этапе новый порядок обслуживания вводится в Андижанской и Сурхандарьинской областях, а также в Ташкенте, где налогоплательщики уже с начала лета начнут обслуживаться в областных и столичном управлениях, соответственно, а не в районных инспекциях, как это было раньше.