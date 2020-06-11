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Современный жилой комплекс на массиве Корасув города Самарканда

О чем молчит застройщик: на что обратить внимание при заключении договора

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14329170/O-chem-molchit-zastroyschik-naibolee-chastye-oshibki-v-dogovorakh.html

При покупке квартиры каждый клиент заключает договор с застройщиком или строительной компанией, где прописаны все права и обязанности сторон. Однако он не всегда составлен правильно. Агентство по защите прав потребителей указывает на наиболее распространенные ошибки.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Агентство по защите прав потребителей в ходе анализа почти 14 тысяч документов установило, что во многих из них не указаны сроки окончания строительства, не значится ответственность застройщика за просрочку сдачи объектов и не прописаны требования к качеству исполнения работ.

Согласно строительным нормам, во всех жилых новостройках должны быть установлены приборы учета расхода горячей и холодной воды, газа, электроэнергии.

Но в большинстве договоров компания не указывает обязательства по установке таких приборов и не прописывает обязанности по устранению допущенных недостатков в гарантийные сроки.

Жилой дом в махалле
Пресс-служба президента Узбекистана
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В большинстве документов значатся только интересы застройщика, а не покупателя. Зачастую застройщик оставляет за собой право пересмотреть стоимость жилья из-за изменений налогового законодательства или общей площади помещения. В итоге клиент не знает во сколько раз может вырасти стоимость жилья, которое он собирается приобрести.

Также в договорах не предусмотрена ответственность за несдачу объекта в установленный период, в результате чего застройщик может несколько раз отложить строительство на неограниченный срок, не неся при этом никакой финансовой ответственности перед инвестором.

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Все перечисленные пункты является прямым нарушением прав потребителя. Во избежание нарушений при составлении договоров, Агентством по защите прав потребителей разработана типовая форма ответственности застройщиков и защиты прав приобретателей, которая в данный момент направлена на рассмотрение в Министерство строительства.

Кроме того, специалисты агентства рекомендуют гражданам перед заключением договора проконсультироваться с юристом.

Теги:
Агентство по защите прав потребителей, Министерство строительства, градостроительство, Строительство, жилой дом



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