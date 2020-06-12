Некоторым сотрудникам системы Академии наук Узбекистана повысят зарплату

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Научные организации системы Академии наук Узбекистана реструктурируют, отдельным категориям работников увеличат заработную плату, численность персонала поэтапно — до 2025 года — оптимизируют. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина республики.

Все расходы с 1 января 2020 года, связанные с оплатой труда, содержанием зданий и сооружений покрываются из средств государственного бюджета — для дальнейшего развития академической науки и ее интеграции с производством.

Заработная плата управленческого и отдельных категорий служебного персонала увеличивается в среднем на 130 процентов (в зависимости от занимаемых должностей). При этом документом предусмотрена оптимизация численности научных сотрудников, получающих деньги из госбюджета.

Согласно правительственному решению, расходы на фундаментальные исследования в рамках государственных программ останавливаются. Данные средства будут перенаправлены на другие цели, связанные с сохранением данных научных учреждений.

Научные организации Академии наук финансируются из следующих источников: средства госбюджета республики, гранты, выделяемые Министерством инновационного развития по итогам отбора проектов, средства, получаемые от выполнения научно-исследовательских разработок, а также от международных финансовых институтов.

Законом "О науке и научной деятельности", который был одобрен Сенатом Олий Мажлиса 11 октября 2019 года, уполномоченным государственным органом в сфере науки и научной деятельности признано Министерство инновационного развития. Перед Академией наук поставлена задача вносить предложения по формированию приоритетных направлений развития науки и технологий.