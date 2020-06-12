В Бухаре задержаны четыре человека, причастных к незаконному обороту наркотиков

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Бухары задержали четырех граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Служба государственной безопасности по Бухарской области и областное таможенное управление провели оперативные мероприятия еще в мае, однако о результатах было объявлено только сейчас.
Семнадцатого мая задержания продолжились в Гиждуванской районе Бухарской области. В доме местного жителя нашли 2,11 грамма гашиша. Вещество изъяли в процессуальном порядке. Четвертый задержанный попался в руки правоохранителей в момент продажи 3,31 грамма того же наркотика.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В зависимости от целей хранения наркотических средств им инкриминируются составы преступлений по соответствующим частям статей 273 и 276 УК Узбекистана.