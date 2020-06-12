В Бухаре задержаны четыре человека, причастных к незаконному обороту наркотиков

Оперативные мероприятия были проведены еще в мае, однако о результатах стало известно только сейчас. Возбуждены уголовные дела.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Бухары задержали четырех граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Служба государственной безопасности по Бухарской области и областное таможенное управление провели оперативные мероприятия еще в мае, однако о результатах было объявлено только сейчас.

Пятнадцатого мая задержали двух человек. При досмотре в автомобиле одного и по месту жительства другого оперативники обнаружили в общей сложности 46,09 грамма гашиша.

Семнадцатого мая задержания продолжились в Гиждуванской районе Бухарской области. В доме местного жителя нашли 2,11 грамма гашиша. Вещество изъяли в процессуальном порядке. Четвертый задержанный попался в руки правоохранителей в момент продажи 3,31 грамма того же наркотика.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В зависимости от целей хранения наркотических средств им инкриминируются составы преступлений по соответствующим частям статей 273 и 276 УК Узбекистана.