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Уничтожение наркотических средств в Таджикистане

В Бухаре задержаны четыре человека, причастных к незаконному обороту наркотиков

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200612/14330967/V-Bukhare-zaderzhany-chetyre-cheloveka-prichastnykh-k-nezakonnomu-oborotu-narkotikov.html

Оперативные мероприятия были проведены еще в мае, однако о результатах стало известно только сейчас. Возбуждены уголовные дела.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Бухары задержали четырех граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Служба государственной безопасности по Бухарской области и областное таможенное управление провели оперативные мероприятия еще в мае, однако о результатах было объявлено только сейчас.

Мужчина курит сигарету
© Sputnik / Константин Чалабов
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Пятнадцатого мая задержали двух человек. При досмотре в автомобиле одного и по месту жительства другого оперативники обнаружили в общей сложности 46,09 грамма гашиша.

Семнадцатого мая задержания продолжились в Гиждуванской районе Бухарской области. В доме местного жителя нашли 2,11 грамма гашиша. Вещество изъяли в процессуальном порядке. Четвертый задержанный попался в руки правоохранителей в момент продажи 3,31 грамма того же наркотика.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В зависимости от целей хранения наркотических средств им инкриминируются составы преступлений по соответствующим частям статей 273 и 276 УК Узбекистана.

Теги:
Бухарская область, борьба с наркоманией, наркотики, Бухара



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