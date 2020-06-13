Президент утвердил квоты приема в вузы Узбекистана

Глава республики подписал постановление о параметрах госзаказа по приему на учебу в высшие образовательные учреждения республики в 2020/2021 учебном году.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением утвердил квоты приема в вузы республики, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

Бакалавриат:

дневная форма обучения — 103 575 человек (в прошлом году — 80 430);

заочная — 31 350 человек (в прошлом году — 19 985);

очно-заочная (вечерняя) — 5 025 человек (в прошлом году — 1 985).

Для желающих поступить в магистратуру выделено 10 425 мест (в прошлом году — 7 695).

Абитуриенты смогут подавать документы в вузы в период с 20 июня, а не с 15-го, как сообщалось ранее. Сделать это можно будет через Центры государственных услуг, Единый портал интерактивных государственных услуг, официальный сайт Государственного центра тестирования.

При подаче документов можно выбрать до пяти направлений обучения. Сдать вступительные экзамены нужно будет только по двум профильным предметам.

Также в Министерстве высшего и среднего специального образования рассказали, что с 2020/2021 учебного года в стране введут четырехпроцентную бюджетную квоту для девушек.