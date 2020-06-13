"Не понимаю, как дальше жить": Михаил Ефремов записал видеообращение после ДТП

Вечером 8 июня на Садовом кольце артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер от полученных травм в больнице.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение к родным погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт".

"Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все ровно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, но, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить", — сказал Ефремов в обращении.

Артист также заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".

"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать... То есть я (подключу. — Прим. ред.) какие-то свои связи и знакомства... Не собираюсь и не буду, да и как тут отмажешься, если все всё видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока", — сказал он.

Кроме того, актер в обращении назвал себя предателем и попросил прощения у людей.

"Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — заключил артист.

Вечером 8 июня на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

© Sputnik / Артем Пучков Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

По первой статье Ефремову грозит до 12 лет колонии, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На судебном заседании артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".

Сергея Захарова похоронили 11 июня в его родном селе Кузьминское Рязанской области.