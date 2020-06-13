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Мама с детьми на прогулке

Россиянам больше не придется собирать справки для получения соцпомощи

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200613/14336897/Rossiyanam-bolshe-ne-pridetsya-sobirat-spravki-dlya-polucheniya-sotspomoschi.html

Задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным поставил правительству РФ президент Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Россиянам для получения социальной поддержки больше не придется собирать справки. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, из которого следует, что всю информацию госорганы будут получать друг от друга. 

"Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия", — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства.

Отмечается, что задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным поставил правительству президент Владимир Путин.

Ряд выплат назначаются на региональном уровне, однако практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в соцподдержке.

Новым распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Теги:
Михаил Мишустин, помощь, социальные пособия, Россия



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