Число выявленных случаев COVID-19 в Афганистане превысило 24 тысячи

За последние сутки медики выявили 556 новых случаев инфицирования и зарегистрировали пять летальных исходов.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Афганистане превысило 24 тысячи, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Общее число заражений в стране достигло 24 102, скончался 451 пациент с коронавирусом. Выздоровел 4 201 человек.

За последние сутки медики выявили 556 новых случаев инфицирования и зарегистрировали пять летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, умерли свыше 418 тысяч человек.