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Медицинский персонал готовится оказать помощь пациенту с подозрением на коронавирус в Кабуле

Число выявленных случаев COVID-19 в Афганистане превысило 24 тысячи

AFP / WAKIL KOHSAR
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200613/14337437/Chislo-vyyavlennyh-sluchaev-COVID-19-v-Afganistane-prevysilo-24-tysyachi.html

За последние сутки медики выявили 556 новых случаев инфицирования и зарегистрировали пять летальных исходов.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Афганистане превысило 24 тысячи, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Андрей Серенко
Facebook / Андрей Серенко
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Общее число заражений в стране достигло 24 102, скончался 451 пациент с коронавирусом. Выздоровел 4 201 человек.

За последние сутки медики выявили 556 новых случаев инфицирования и зарегистрировали пять летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, умерли свыше 418 тысяч человек.

Теги:
коронавирус, пандемия, Афганистан



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