В Самарканде вынесли приговор женщине, которая пыталась поджечь сотрудников БПИ

Инцидент произошел 21 января 2020 года. Дилором Розикова бросила в инспекторов горящее полотенце, а также разбрызгала на них бензин. Никто из них не пострадал.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Самаркандском городском суде 11 июня был вынесен приговор в отношении Дилором Розиковой, сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Женщина 21 января 2020 года попыталась поджечь сотрудников Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, которые пришли выселять ее из квартиры по решению суда. Никто из них не пострадал.

"Дилором Розикова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 219 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг")", — говорится в публикации.

Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 7 месяцев 9 дней.