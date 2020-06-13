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Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 июня

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (582)
131811
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200613/14337684/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-13-iyunya.html

В республике на сегодня выздоровели уже более 3,8 тысячи человек. На лечении находится 1 081 пациент.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала основные к этому часу новости об эпидемиологической ситуации в стране.

Новые случаи COVID-19

За последние сутки в республике были зарегистрированы 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число теперь составляет 4 937.

Динамика выздоровлений

Минздрав в субботу сообщил о выздоровлении 79 пациентов. Из них 59 лечились в Ташкенте, 15 — в Самаркандской области. Всем им предстоит пройти реабилитацию.

На сегодня в столице число тех, кто сумел победить болезнь, достигло 1 854 человек, а в Самаркандской области — 351. Всего в стране выздоровели 3 837 человек. На лечении находится 1 081 пациент.

Ради безопасности

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Пак Нинг Ху по телефону обсудили вопросы расширения сотрудничества в медицинской сфере. В частности, они договорились о разработке мобильного приложения, которое позволит отслеживать контакты и передвижение больных. 

График чартеров

Министерство транспорта Узбекистана опубликовало расписание рейсов для возвращения соотечественников на родину с 15 июня по 21 июня.

  • 15 июня: Ташкент – Москва – Ташкент и Ташкент – Стамбул – Ташкент
  • 16 июня: Ташкент – Бангкок – Ташкент и Каир – Ташкент  – Каир
  • 17 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
  • 18 июня: Ташкент – Дели – Ташкент
  • 19 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент и Ташкент – Москва – Ташкент
  • 20 июня: Ташкент – Казань – Ташкент
  • 21 июня: Ташкент – Москва – Ташкент и Ташкент – Екатеринбург – Ташкент

Министры обсудили борьбу с коронавирусом

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в министерской встрече "Европейский Союз — Центральная Азия", основное внимание в ходе которой было уделено ситуации с COVID-19. 

Камилов рассказал коллегам о мерах, которые принимаются в республике для противодействия распространению коронавируса, а также о борьбе с его негативными социальными и экономическими последствиями. Он подчеркнул, что Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и другими странами. В частности, идет работа по координации совместных усилий на региональном уровне.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения. Скончались свыше 418 тысяч человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (582)
Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус



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