Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 июня

В республике на сегодня выздоровели уже более 3,8 тысячи человек. На лечении находится 1 081 пациент.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала основные к этому часу новости об эпидемиологической ситуации в стране.

Новые случаи COVID-19

За последние сутки в республике были зарегистрированы 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число теперь составляет 4 937.

Динамика выздоровлений

Минздрав в субботу сообщил о выздоровлении 79 пациентов. Из них 59 лечились в Ташкенте, 15 — в Самаркандской области. Всем им предстоит пройти реабилитацию.

На сегодня в столице число тех, кто сумел победить болезнь, достигло 1 854 человек, а в Самаркандской области — 351. Всего в стране выздоровели 3 837 человек. На лечении находится 1 081 пациент.

Ради безопасности

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Пак Нинг Ху по телефону обсудили вопросы расширения сотрудничества в медицинской сфере. В частности, они договорились о разработке мобильного приложения, которое позволит отслеживать контакты и передвижение больных.

График чартеров

Министерство транспорта Узбекистана опубликовало расписание рейсов для возвращения соотечественников на родину с 15 июня по 21 июня.

15 июня: Ташкент – Москва – Ташкент и Ташкент – Стамбул – Ташкент

Ташкент – Москва – Ташкент и Ташкент – Стамбул – Ташкент 16 июня: Ташкент – Бангкок – Ташкент и Каир – Ташкент – Каир

Ташкент – Бангкок – Ташкент и Каир – Ташкент – Каир 17 июня: Ташкент – Москва – Ташкент

Ташкент – Москва – Ташкент 18 июня: Ташкент – Дели – Ташкент

Ташкент – Дели – Ташкент 19 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент и Ташкент – Москва – Ташкент

Ташкент – Стамбул – Ташкент и Ташкент – Москва – Ташкент 20 июня: Ташкент – Казань – Ташкент

Ташкент – Казань – Ташкент 21 июня: Ташкент – Москва – Ташкент и Ташкент – Екатеринбург – Ташкент

Министры обсудили борьбу с коронавирусом

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в министерской встрече "Европейский Союз — Центральная Азия", основное внимание в ходе которой было уделено ситуации с COVID-19.

Камилов рассказал коллегам о мерах, которые принимаются в республике для противодействия распространению коронавируса, а также о борьбе с его негативными социальными и экономическими последствиями. Он подчеркнул, что Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и другими странами. В частности, идет работа по координации совместных усилий на региональном уровне.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения. Скончались свыше 418 тысяч человек.