Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 июня

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала основные к этому часу новости об эпидемиологической ситуации в стране.
Новые случаи COVID-19
За последние сутки в республике были зарегистрированы 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число теперь составляет 4 937.
Динамика выздоровлений
Минздрав в субботу сообщил о выздоровлении 79 пациентов. Из них 59 лечились в Ташкенте, 15 — в Самаркандской области. Всем им предстоит пройти реабилитацию.
На сегодня в столице число тех, кто сумел победить болезнь, достигло 1 854 человек, а в Самаркандской области — 351. Всего в стране выздоровели 3 837 человек. На лечении находится 1 081 пациент.
Ради безопасности
Министр здравоохранения Алишер Шадманов и министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Пак Нинг Ху по телефону обсудили вопросы расширения сотрудничества в медицинской сфере. В частности, они договорились о разработке мобильного приложения, которое позволит отслеживать контакты и передвижение больных.
График чартеров
Министерство транспорта Узбекистана опубликовало расписание рейсов для возвращения соотечественников на родину с 15 июня по 21 июня.
- 15 июня: Ташкент – Москва – Ташкент и Ташкент – Стамбул – Ташкент
- 16 июня: Ташкент – Бангкок – Ташкент и Каир – Ташкент – Каир
- 17 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
- 18 июня: Ташкент – Дели – Ташкент
- 19 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент и Ташкент – Москва – Ташкент
- 20 июня: Ташкент – Казань – Ташкент
- 21 июня: Ташкент – Москва – Ташкент и Ташкент – Екатеринбург – Ташкент
Министры обсудили борьбу с коронавирусом
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в министерской встрече "Европейский Союз — Центральная Азия", основное внимание в ходе которой было уделено ситуации с COVID-19.
Камилов рассказал коллегам о мерах, которые принимаются в республике для противодействия распространению коронавируса, а также о борьбе с его негативными социальными и экономическими последствиями. Он подчеркнул, что Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и другими странами. В частности, идет работа по координации совместных усилий на региональном уровне.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения. Скончались свыше 418 тысяч человек.