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По соседству с Алмазарским районом Ташкента построят город-спутник в Ташкентском районе на 150 тысяч жителей

Вблизи Алмазарского района столицы будет построен город-спутник

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200614/14339926/Vblizi-Almazarskogo-rayona-stolitsy-budet-postroen-gorod-sputnik.html

На площади в 482 гектара, включая рынок Чорсу, улицы и махалли "Заркайнар", "Сагбон", "Себзор", "Карасарай", "Гузальбог" и другие, будет создано современное туристическое, коммерческое и развлекательное пространство - музей под открытым небом.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В этом году в Алмазарском районе столицы планируется запустить 48 инвестиционных проектов на сумму 3 триллиона сумов. Об этом Шавкату Мирзиёеву доложили в ходе его визита в этот район. Главе государства были представлены проектные предложения по созданию новых предприятий на базе 12 неиспользуемых государственных объектов и 97 ранее приватизированных и пустующих зданий и земельных участков.

Строительство
© Sputnik / Александр Вильф
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Глава государства предложил выделить 200 гектаров земли в Ташкентском районе на границе с Алмазарским районом и организовать новую промышленную зону. На будущих предприятиях промзоны можно будет создать не менее 60 тысяч новых рабочих мест.

На площади в 482 гектара, включая рынок Чорсу, улицы и махалли "Заркайнар", "Сагбон", "Себзор", "Карасарай", "Гузальбог" и другие, будет создано современное туристическое, коммерческое и развлекательное пространство - музей под открытым небом. Будут организованы ремесленные мастерские и лавки, чайханы, гостиницы, небольшие музеи.

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Даны поручения по переносу завода "Агрегат" в Чирчик, строительству на его месте доступных домов в 12, 14, 16 этажей, а также созданию по соседству с Алмазарским районом города-спутника в Ташкентском районе на 150 тысяч жителей и площадью 260 гектаров.

Теги:
градостроительство, Строительство, Алмазарский район, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана



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