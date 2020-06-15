В Каршинском институте прошла онлайн-защита докторской степени

Ее решили перевести в удаленный формат в связи с сохраняющимися ограничительными мерами в связи с распространением COVID-19.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В связи с пандемией коронавируса и введенным карантином высшие учебные заведения Узбекистана перешли на формат онлайн-защиты диссертационных работ.

В Кашкадарьинской области впервые прошла защита докторской диссертации в режиме онлайн. Шухрат Боймуродов, старший преподаватель кафедры истории Узбекистана в Инженерно-экономическом институте Карши, успешно защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук (PhD).

Напомним, изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

Вступительные экзамены во время карантина — как это будет >>

Ответственным лицам поручено обеспечить организацию вступительных экзаменов в текущем году в упрощенной форме.