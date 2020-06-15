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Мужчина работает за компьютером

В Каршинском институте прошла онлайн-защита докторской степени

© CC0 / Unsplash / Campaign Creators
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200615/14342011/V-Karshinskom-institute-proshla-onlayn-zaschita-doktorskoy-stepeni.html

Ее решили перевести в удаленный формат в связи с сохраняющимися ограничительными мерами в связи с распространением COVID-19.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В связи с пандемией коронавируса и введенным карантином высшие учебные заведения Узбекистана перешли на формат онлайн-защиты диссертационных работ.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Виталий Аньков
Аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы предложено объединить

В Кашкадарьинской области впервые прошла защита докторской диссертации в режиме онлайн. Шухрат Боймуродов, старший преподаватель кафедры истории Узбекистана в Инженерно-экономическом институте Карши, успешно защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук (PhD).

Напомним, изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

Вступительные экзамены во время карантина — как это будет >>

Ответственным лицам поручено обеспечить организацию вступительных экзаменов в текущем году в упрощенной форме.

Теги:
онлайн, доктор, диплом, Карши



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