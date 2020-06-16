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В видеоконференции "Один пояс – один путь" примет участие Абдулазиз Камилов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14347306/Chto-obsudyat-na-videokonferentsii-Odin-poyas--odin-put.html

В ходе мероприятия предусматривается обсуждение многостороннего сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг, 18 июня, примет участие в видеоконференции высокого уровня в рамках концепции "Один пояс – один путь", где обсудят вопросы противодействия коронавирусу COVID-19, сообщает пресс-служба МИД.

"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов примет участие в видеоконференции высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь" на тему: "Солидарность в борьбе с COVID-19", - говорится в информации.

В ходе мероприятия предусматривается обсуждение многостороннего сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, международного партнерства в восстановлении торгово-экономических связей, а также реализации совместных проектов в условиях COVID-19 и других аспектов практического взаимодействия.

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Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

Теги:
видеоконференцсвязь, Конференция, Узбекистан, Узбекистан, один пояс-один путь



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