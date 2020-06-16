Работу по оказанию госуслуг в Узбекистане будут оценивать комиссии

Для оценки эффективности оказания госуслуг будет создаваться рабочая комиссия в составе не менее трех человек. Председателем комиссии назначается руководитель государственного органа.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Министра юстиции утвердил положение об основных показателях эффективности и результативности оказания государственных услуг и порядке оценки их деятельности работниками государственных органов.

Работа сотрудников министерств, комитетов и других государственных органов, отвечающих за своевременное оказание государственных услуг, будет оцениваться согласно установленным критериям и показателям деятельности не реже, чем один раз в год.

Для оценки эффективности оказания госуслуг будет создаваться рабочая комиссия в составе не менее трех человек. Председателем комиссии назначается руководитель государственного органа.

Основными показателями оценки эффективности и результативности оказания государственных услуг работниками являются: своевременность и качество оказанных услуг, инициативность в совершенствовании процесса предоставления госуслуг, наличие жалоб, поступивших от пользователей, принятые административные меры ответственности. По каждому показателю рассчитываются соответствующие баллы, а затем оценивается результат по накопленным баллам: отличный, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный.

Данное положение не применяется к сотрудникам дипломатических органов и на работников центров государственных услуг.

В Узбекистане центры госуслуг и отделы ЗАГС временно изменят порядок работы >>

Постановлением президента Республики Узбекистан от 15.02.2019 были приняты меры по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания государственных услуг.

С целью сокращения излишних бюрократических процессов в ведении бизнеса и дальнейшего развития национальной системы оказания государственных услуг с 1 июня 2019 года установлен порядок, в соответствии с которым физические и юридические лица вправе получать государственные услуги в центрах государственных услуг по экстерриториальному принципу независимо от места прописки граждан и местонахождения юридических лиц.

К 2025 году Узбекистан полностью перейдет "на цифру" в сфере госуслуг >>

При обращении за получением государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг государственная пошлина, сборы и иные платежи уплачиваются в размере 90 процентов от суммы, уплачиваемой при обращении через Центры либо непосредственно в органы, предоставляющие услуги.