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В Мирзачульском районе Узбекистана открылся центр госуслуг

Работу по оказанию госуслуг в Узбекистане будут оценивать комиссии

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14347427/Rabotu-po-okazaniyu-gosuslug-v-Uzbekistane-budut-otsenivat-komissii.html

Для оценки эффективности оказания госуслуг будет создаваться рабочая комиссия в составе не менее трех человек. Председателем комиссии назначается руководитель государственного органа.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Министра юстиции утвердил положение об основных показателях эффективности и результативности оказания государственных услуг и порядке оценки их деятельности работниками государственных органов.

Работа сотрудников министерств, комитетов и других государственных органов, отвечающих за своевременное оказание государственных услуг, будет оцениваться согласно установленным критериям и показателям деятельности не реже, чем один раз в год.

Для оценки эффективности оказания госуслуг будет создаваться рабочая комиссия в составе не менее трех человек. Председателем комиссии назначается руководитель государственного органа.

Основными показателями оценки эффективности и результативности оказания государственных услуг работниками являются: своевременность и качество оказанных услуг, инициативность в совершенствовании процесса предоставления госуслуг, наличие жалоб, поступивших от пользователей, принятые административные меры ответственности. По каждому показателю рассчитываются соответствующие баллы, а затем оценивается результат по накопленным баллам: отличный, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный.

Данное положение не применяется к сотрудникам дипломатических органов и на работников центров государственных услуг.

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Постановлением президента Республики Узбекистан от 15.02.2019  были приняты меры по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания государственных услуг.

С целью сокращения излишних бюрократических процессов в ведении бизнеса и дальнейшего развития национальной системы оказания государственных услуг с 1 июня 2019 года установлен порядок, в соответствии с которым физические и юридические лица вправе получать государственные услуги в центрах государственных услуг по экстерриториальному принципу независимо от места прописки граждан и местонахождения юридических лиц.

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При обращении за получением государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг государственная пошлина, сборы и иные платежи уплачиваются в размере 90 процентов от суммы, уплачиваемой при обращении через Центры либо непосредственно в органы, предоставляющие услуги.

Теги:
Агентство государственных услуг, сфера услуг, Узбекистан, Узбекистан



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