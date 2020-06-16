Узбекистанцы снова смогут увидеть солнечное затмение

В это время 51% солнечной поверхности будет покрыт Луной, а высота Солнца над горизонтом составит 68 градусов.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Совсем скоро, 21 июня, по всему Узбекистану можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, информируют в Астрономическом институте.

"В Ташкенте оно начнется в 10.01, а максимальная фаза будет наблюдаться в 11.24. Общая продолжительность затмения составит 2 часа 49 минут. В 12.51 солнечное затмение закончится", - говорится в сообщении.

В институте предупреждают, что при наблюдении затмения необходимо соблюдать правила безопасности: чтобы не повредить сетчатку глаза, следует воспользоваться специальными солнечными фильтрами, закопченным стеклышком или надеть защитную маску сварщика.

Астрономическое явление можно наблюдать в 111 странах, расположенных на территории Африки, Аравийского полуострова, Евразии, Японии и Малайского архипелага, а также Австралии. Жители четырнадцати из этих стран (Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Центральная Африка, Судан, Южный Судан, Эфиопия, Саудовская Аравия, Эритерия, Йемен, Оман, Пакистан, Индия, Китай и Тайвань) имеют возможность наблюдать полное кольцеобразное солнечное затмение.

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Напомним, кольцеобразное солнечное затмение - это явление, когда Луна затмевает центральную часть Солнца, образуя вокруг себя тонкое яркое кольцо. Величина затмения увеличивается в зависимости от того, насколько близко Луна находится к Земле.