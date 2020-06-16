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Врач Клинического медицинского центра подписывает пробирки с образцами биоматериалов

Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 июня

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (591)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14351490/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-16-iyunya.html

В республике за сутки зафиксировано 174 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, Минздрав отказался от практики 14-дневной реабилитации пациентов после выздоровления.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, к настоящему моменту в количество выявленным случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 5328. 

В настоящее время в Узбекистане проходят лечение от коронавирусной инфекции 1290 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

Согласно данным Министерства здравоохранения, количество вылечившихся за сутки увеличилось на 58 и составило — 4054 человек.

Кроме того, в Минздраве отказались от практики 14-дневной реабилитации пациентов после полноценного выздоровления.

Пресс-секретарь ведомства Фуркат Санаев сообщил, что данные меры предосторожности применялись в Узбекистане в целях профилактики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также он отметил, что лечение пациентов, зараженных COVID-19 осуществляется бесплатно.

Реакция граждан на смягчение карантинных мер

По результатам опроса, проведенного центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр", смягчение карантинных мер поддерживают 67% жителей Узбекистана. С решением по выходу из режима самоизоляции согласны 18,8% респондентов, не согласны с данным распоряжением из-за возможной угрозы инфицирования 9,4% опрошенных.

Куда ушли деньги фонда - отчет

Руководитель пресс-службы Министерства по поддержки махалли и семьи Саодат Боймирзаева в рамках брифинга в штабе АИМК отчиталась о целевом использовании средств благотворительного фонда "Саховат ва кумак" (пер. с узб. - "Доброта и поддержка").

На сегодняшний день в фонд поступило более 194,5 млрд сумов. Из них почти 119 млрд сумов ушло на поддержку 300 383 семей.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире - более 8,11 млн человек. Зафиксировано свыше 439 тысяч летальных исходов, вылечились более 4,21 жителей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (591)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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