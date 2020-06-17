Специалистов, решивших работать в отдаленных районах, обеспечат матпомощью и жильем

Президент обсудил с ответственными лицами ряд вопросов: распорядился усилить санитарных контроль на местах, дал поручения по развитию сферы услуг и поддержке талантливой молодежи, отдельно остановился на вопросах обучения и трудоустройства выпускников.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел видеоконференцию по ряду вопросов, включая развитие сферы услуг и внутреннего туризма, сообщили в пресс-службе президента.

Начиная видеоконференцию, глава государства остановился на эпидемиологической ситуации в стране и обратил внимание на тот факт, что за последнее время число заразившихся коронавирусом заметно возросло. Более того, множество случаев выявляется среди населения.

Мирзиёев поручил Республиканской спецкомиссии усилить дезинфекционные работы и санитарный контроль на предприятиях и рынках, в торговых комплексах и организациях, возобновляющих деятельность, расширить разъяснительную работы среди населения через СМИ, а также в трудовых коллективах.

Выздоровевших от коронавируса больше не отправляют на реабилитацию >>

Важно, подчеркнул президент, проводить регулярное тестирование работников всех учреждений, оказывающих услуги и деятельность которых предполагает непосредственный контакт с населением.

Говорили на встрече и о возможностях сферы услуг в Узбекистане, отмечая, что они не используются в полной мере - на местах недостаточно развиты такие услуги, как ремонт бытовой техники, химчистка, компьютерный дизайн, бухгалтерия, реклама, платное медицинское обслуживание.

По подсчетам, в данном секторе экономики может быть создано дополнительно не менее 160 тысяч рабочих мест.

Руководитель республики отметил важность поддержки талантливой молодежи, создания условий для обучения населения оказанию современных услуг и поручил заместителю премьер-министра разработать совместно с хокимами программу развития сектора услуг в каждом районе и городе. Поставлена задача упорядочить сферу, привести ее методологию и статистику в соответствие с международными стандартами.

Президент подписал постановление, предусматривающее выделение из Фонда реконструкции и развития более 100 миллионов долларов или более 1 триллиона сумов кредитных ресурсов на проекты в сфере услуг. Эти средства будут выделяться как через государственные, так и частные банки со ставкой не более 15 процентов.

Подчеркнуто, что руководители регионов должны эффективно воспользоваться этой возможностью и сформировать конкретные проекты, которые позволят в максимально короткие сроки создать больше рабочих мест в сфере услуг.

Отдельно остановился Шавкат Мирзиёев на вопросах обучения и трудоустройства выпускников.

В 2020-м школы закончило более 451 тысячи, колледжи – 188 тысяч юношей и девушек. Даже если учесть увеличение квот приема в этом году, то в высшие учебные заведения смогут поступить 103 тысячи, в колледжи-техникумы – 90 тысяч из них. Поэтому необходимо позаботиться о трудоустройстве остальной молодежи. Кроме того, в 2020-м 71 тысяча студентов оканчивает вузы.

"Который из хокимов ломает голову над этой проблемой, кто лично встретился с выпускниками? Куда и к кому наши юноши и девушки обратятся завтра с просьбой о трудоустройстве? Сформирован ли в регионе резерв рабочих мест для них?" - поставил вопросы глава государства.

Заместителям премьер-министра поручено стимулировать молодых специалистов, решивших работать в отдаленных районах, внедрить систему обеспечения их первичной материальной помощью и жильем.

Министерству занятости и трудовых отношений поручено создать моноцентры "Ишга мархамат" (пер. с узб. - "Добро пожаловать на работу") в Каракалпакстане и во всех областях, открыть для молодежи учебные центры по профессиям и основам предпринимательства, а также учебные курсы в махаллинских гузарах.

Центральному банку поручено выделить в рамках программ семейного предпринимательства 300 миллиардов сумов кредитных ресурсов для самозанятых лиц, а Министерству финансов - ввести систему субсидий безработным гражданам, начинающим предпринимательскую деятельность, для покрытия их затрат, связанных с арендой зданий и сооружений сроком на 3 месяца.

В Узбекистане возобновляется внутренний туризм с 1 июня >>

Обсудили также вопросы развития внутреннего туризма.

Подсчеты показали возможность обеспечения занятости более 200 тысяч человек в этой сфере.

Отмечалось, что в каждом регионе имеются возможности для создания новых рабочих мест. К примеру, в Янгикурганском районе Наманганской области путем восстановления 16 санаториев могут быть трудоустроены 1,5 тысячи человек, около 8 тысяч могут быть работать в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Не в полной мере используются туристические возможности в древних городах страны. Многим соотечественникам еще не довелось посетить их.

Государственному комитету по развитию туризма указано совместно с министерствами, ведомствами и хокимиятами открыть новые маршруты внутреннего туризма, увеличить количество турбаз легкой конструкции, развивать медицинский и оздоровительный туризм с учетом соблюдения карантинных правил.

Обсудили в формате видеоконференции и вопросы уборки урожая зерна.

Отмечалось, что благодаря обильным осадкам весной и поставкам достаточного объема материально-технических ресурсов и минеральных удобрений удалось получить богатый урожай зерна, несмотря на условия пандемии.

Указано на наличие всех возможностей для завершения уборочного сезона раньше обычного срока, для чего необходимо правильно организовать работу. Даны поручения по последовательной вспашке полей и посадке повторных культур.