Сменился ректор еще одного столичного вуза

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Решением Кабинета министров Одил Абдурахманов назначен ректором Ташкентского государственного университета транспорта, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

С апреля 2019 года Абдурахманов занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта. Также он работал первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.

Напомним, вчера стало известно о назначении Озодбека Назарбекова ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий с сохранением должности главы Минкульта.

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В этот же день заслуженный артист Узбекистана 35-летний Камолиддин Уринбаев был назначен ректором Государственной консерватории Узбекистана. Отметим, что он стал самым молодым главой музыкального вуза за всю историю его существования.