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Сменился ректор еще одного столичного вуза

Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (370)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14352570/Smenilsya-rektor-esche-odnogo-stolichnogo-vuza.html

Заместитель советника главы государства назначен ректором Ташкентского государственного университета транспорта.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Решением Кабинета министров Одил Абдурахманов назначен ректором Ташкентского государственного университета транспорта, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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С апреля 2019 года Абдурахманов занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта. Также он работал первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.

Напомним, вчера стало известно о назначении Озодбека Назарбекова ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий с сохранением должности главы Минкульта.

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В этот же день заслуженный артист Узбекистана 35-летний Камолиддин Уринбаев был назначен ректором Государственной консерватории Узбекистана. Отметим, что он стал самым молодым главой музыкального вуза за всю историю его существования.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (370)
Теги:
Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования, транспорт, ВУЗ, назначение



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