Военнослужащие из Узбекистана прибыли в РФ для участия в параде Победы

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на парад Победы в Москве 24 июня также прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Россию для участия в параде в честь 75-летия Победы прибыла военная делегация из Узбекистана. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков газете "Красная звезда".

К слову, именно Салюков будет руководить торжественным маршем.

В этом году Россия пригласила поучаствовать в памятном мероприятии парадные расчеты 19 государств. Сегодня стало известно, что в Москву на предстоящее торжество уже прибыли военные из 12 стран, в том числе из Центральной Азии.

"К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Большинство из них 15 июня приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино", — рассказал главнокомандующий.

Ранее стало известно, что на торжество прибудут лидеры многих государств, в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Парад Победы в год пандемии

В этом году парад Победы перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

К участию в мероприятии допускаются военнослужащие, у которых есть иммунитет к COVID-19 и отсутствуют какие-либо симптомы ОРВИ.

Как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в торжественном марше на Красной площади будут задействованы 14 тысяч человек и 234 единицы современной и исторической наземной военной техники. Кроме того, в небо поднимутся 75 самолетов и вертолетов.

Будут и некоторые исторические элементы парада. К примеру, организаторы торжества планируют сделать отсылку к параду, прошедшему 24 июня 1945 года. В частности, в начале праздничного мероприятия оркестр исполнит "Юбилейный встречный марш".