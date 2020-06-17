Разработано руководство по сдаче творческих экзаменов в узбекских вузах

Онлайн-регистрация для абитуриентов, сдающих профессиональные (творческие) экзамены, будет доступна в период с 20 июня по 20 июля. Во время экзамена на каждого кандидата выделят время от 30 до 60 минут.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования разработало руководство по организации профессиональных (творческих) экзаменов в вузах для поступления в 2020/2021 учебном году.

Онлайн-регистрация для абитуриентов, желающих сдать профессиональные (творческие) экзамены, будет доступна в период с 20 июня по 20 июля текущего года. Поступающие смогут зарегистрироваться через Единый портал интерактивных государственных услуг или Государственный центр тестирования не выходя из дома.

Важно отметить, что участники без масок и перчаток и с температурой тела от 37 градусов не будут допущены до вступительных экзаменов. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, в зданиях проведут тщательную дезинфекцию помещений. Во время экзаменов будет соблюдена социальная дистанция в два метра при входе в учебное заведение, а также между кандидатом и приемной комиссией.

Абитуриент должен прийти на экзамен с паспортом и специальным разрешением. На сдачу профессионального (творческого) экзамена выделят от 30 до 60 минут. Процесс прохождения экзаменов будет проводиться под полным видеонаблюдением. Все видеозаписи сохранят на случай необходимости проведения экспертизы.

К тому же, в строгом порядке будет предотвращено скопление людей вокруг здания. Каждый кандидат обязан после прохождения испытания сразу направиться по месту пребывания.

Результаты экзамена будут опубликованы на официальных сайтах соответствующих вузов.

Напомним: в связи с эпидемиологической обстановкой в республике Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана приняло решение в 2020-2021 учебном году регистрировать абитуриентов в режиме онлайн.

Кроме того, все испытания было предложено провести в упрощенном порядке: предоставить абитуриенту возможность сдавать профессиональные (творческие) экзамены в своем регионе, организовать поступающему разовое посещение учебного заведения, не тратить на кандидата более одного часа, уменьшить количество предметов.