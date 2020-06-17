В Узбекистане создана Ассоциация учителей

Она финансируется Европейским союзом. Ее деятельность направлена на поддержание и социальную защиту учителей, работающих в структуре государственного образования.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Негосударственная некоммерческая организация "Ассоциация учителей" в форме общественного объединения была зарегистрирована в Узбекистане Министерством юстиции, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Основной целью организации является оказание всесторонней поддержки учителям, работающим в системе государственного образования.

В рамках проекта "Расширение возможностей независимых ассоциаций учителей в Узбекистане" Центром инноваций, технологий и стратегии была оказана практическая помощь в формировании общественного объединения.

Ассоциация учителей финансируется Европейским союзом. Она поддерживает создание сообществ, деятельность которых направлена на поднятие авторитета учителей в обществе, усиление их социальной защиты, повышение правовой грамотности и развитие профессиональных способностей.

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Отмечено, что общественное объединение "Ассоциация учителей" действует по всей стране.

Согласно объявлению администрации, вступить в данную организацию может каждый учитель, желающий принять участие в открытии и работе ее региональных отделений.