19:00 17 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Школьники

В Узбекистане создана Ассоциация учителей

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14356699/V-Uzbekistane-sozdana-Assotsiatsiya-uchiteley.html

Она финансируется Европейским союзом. Ее деятельность направлена на поддержание и социальную защиту учителей, работающих в структуре государственного образования.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Негосударственная некоммерческая организация "Ассоциация учителей" в форме общественного объединения была зарегистрирована в Узбекистане Министерством юстиции, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

В Ташкента наградили учителей, участвовавших в проекте Online-maktab
Пресс-служба МНО
В Ташкенте наградили учителей за участие в проекте "Online-maktab"

Основной целью организации является оказание всесторонней поддержки учителям, работающим в системе государственного образования.

В рамках проекта "Расширение возможностей независимых ассоциаций учителей в Узбекистане" Центром инноваций, технологий и стратегии была оказана практическая помощь в формировании общественного объединения.

Ассоциация учителей финансируется Европейским союзом. Она поддерживает создание сообществ, деятельность которых направлена на поднятие авторитета учителей в обществе, усиление их социальной защиты, повышение правовой грамотности и развитие профессиональных способностей.

В МНО задумались об оценке знаний не только учеников, но и учителей >>

Отмечено, что общественное объединение "Ассоциация учителей" действует по всей стране.

Согласно объявлению администрации, вступить в данную организацию может каждый учитель, желающий принять участие в открытии и работе ее региональных отделений.

Теги:
Образование, ассоциация, Узбекистан, учителя



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Незабываемый Вьетнам: какой увидел страну ирландский фотограф-путешественник
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Российские военные перехватили над Балтикой бомбардировщики США — видео
Завершение строительства двух новых станций ташкентского метро
Новые станции метро в Ташкенте: облик и технические особенности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться