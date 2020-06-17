В Узбекистане появятся японские мобильные поликлиники

Общая сумма гранта составляет 500 млн иен. На эти средства планируется закупить инновационный передвижной диагностический пункт, в котором будут аппарат УЗД, цифровая рентген установка, компьютерный томограф, маммограф.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министр здравоохранения республики и японская сторона подписали пакет документов, предполагающих поставку высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы безвозмездной помощи от правительства Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Министерство здравоохранения Узбекистана Японские мобильные поликлиники начнут работать в Узбекистане

Общая сумма гранта составляет 500 млн иен. На эти средства планируется закупить инновационный передвижной диагностический пункт, в котором будут аппарат УЗД, цифровая рентген установка, компьютерный томограф, маммограф. Будут также приобретены компьютерные томографы для инфекционных больниц.

Посредством таких проектов в Минздраве намерены укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения страны в период пандемии.

Напомним, в неделю назад посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил о том, что Россия продолжает оказывать консультативную и техническую поддержку для повышения потенциала профильных ведомств Узбекистана по мониторингу и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

В частности, республике уже переданы три мобильных лаборатории на базе автомобиля "ГАЗ" для автономного проведения лабораторных исследований и экспресс-диагностики в труднодоступных районах и зонах чрезвычайных ситуаций.