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Снимки, полученные с помощью портативного рентгена

В Узбекистане появятся японские мобильные поликлиники

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14358600/V-Uzbekistane-poyavyatsya-mobilnye-polikliniki-iz-Yaponii.html

Общая сумма гранта составляет 500 млн иен. На эти средства планируется закупить инновационный передвижной диагностический пункт, в котором будут аппарат УЗД, цифровая рентген установка, компьютерный томограф, маммограф.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министр здравоохранения республики и японская сторона подписали пакет документов, предполагающих поставку высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы безвозмездной помощи от правительства Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Японские мобильные поликлиники начнут работать в Узбекистане
Министерство здравоохранения Узбекистана
Японские мобильные поликлиники начнут работать в Узбекистане

Общая сумма гранта составляет 500 млн иен. На эти средства планируется закупить инновационный передвижной диагностический пункт, в котором будут аппарат УЗД, цифровая рентген установка, компьютерный томограф, маммограф. Будут также приобретены компьютерные томографы для инфекционных больниц.

Посредством таких проектов в Минздраве намерены укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения страны в период пандемии.

Напомним, в неделю назад посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил о том, что Россия продолжает оказывать консультативную и техническую поддержку для повышения потенциала профильных ведомств Узбекистана по мониторингу и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

В частности, республике уже переданы три мобильных лаборатории на базе автомобиля "ГАЗ" для автономного проведения лабораторных исследований и экспресс-диагностики в труднодоступных районах и зонах чрезвычайных ситуаций.

Теги:
сотрудничество, поликлиника, Узбекистан, Япония, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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