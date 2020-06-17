Как поступить в вуз при отсутствии паспорта — рекомендации МНО

Квоты для поступления в вузы в 2020-2021 учебном году были увеличены с 20% до почти 30%, но из-за пандемии COVID-19 и введенных карантинных мер свыше 41 тысячи выпускников не смогли вовремя получить паспорта, чтобы подать документы в учебные заведения.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Постановлением президента Узбекистана "О параметрах государственного порядка приема в высшие учебные заведения Республики Узбекистан на 2020/2021 учебный год" был утвержден государственный порядок приема в высшие учебные заведения (квота приема).

По сообщению Министерства народного образования, в сравнении с прошлым годом квоты для поступления в высшие учебные заведения были увеличены с 20% до почти 30%.

Как известно, в этом году заявки на получение высшего образования будут приниматься в режиме онлайн через Государственный центр тестирования и Единый интерактивный портал государственных услуг в период с 20 июня по 20 июля.

Минюст Узбекистана Порядок онлайн регистрации абитуриентов в 2020/2021 учебном году

Система приема онлайн связана с индивидуальным идентификационным номером (PiNFL) в паспорте заявителя, в связи с чем выпускникам, достигшим 16-летнего возраста, при поступлении в высшие учебные заведения важно получить паспорт.

Однако из-за введенных карантинных ограничений более 41 тысячи выпускников Узбекистана не смогли своевременно получить паспорт.

Стала известна дата начала вступительных экзаменов в Узбекистане >>

Для устранения возникших проблем, Министерство народного образования рекомендует родителям заблаговременно обратиться в Департамент миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана.

Напомним: в 2020-2021 учебном году, в качестве исключения, экзамены планируется провести по двум предметам.

Во время вступительных испытаний, для соблюдения социальной дистанции, каждому абитуриенту будет выделено три квадратных метра личного пространства.