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Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево

Посольство РФ сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14358715/Posolstvo-RF-soobschilo-o-trekh-novykh-vyvoznykh-reysakh-iz-Tashkenta.html

Всем желающим вылететь домой посоветовали отслеживать новости о рейсах на интернет-ресурсах посольства, а также на сайте Госуслуг.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Три новых вывозных рейса из Ташкента в российские города прорабатываются в настоящий момент, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"Прорабатывается вопрос возможной организации вывозных чартерных рейсов по направлениям: Ташкент – Казань (20 июня, "Узбекские авиалинии"); Ташкент – Екатеринбург (21 июня, "Узбекские авиалинии"); Ташкент – Москва (23 июня, авиакомпания "Россия")", — говорится в публикации на Telegram-канале консульского отдела.

Дипломаты призвали всех желающий вылететь домой отслеживать новости о рейсах на интернет-ресурсах посольства, а также на сайте госуслуг и в случае появления рейсов в расписании регистрироваться на них на этом портале.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
пандемия, рейсы, Ташкент, Узбекистан, Россия



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