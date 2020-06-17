Посольство РФ сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента

Всем желающим вылететь домой посоветовали отслеживать новости о рейсах на интернет-ресурсах посольства, а также на сайте Госуслуг.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Три новых вывозных рейса из Ташкента в российские города прорабатываются в настоящий момент, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"Прорабатывается вопрос возможной организации вывозных чартерных рейсов по направлениям: Ташкент – Казань (20 июня, "Узбекские авиалинии"); Ташкент – Екатеринбург (21 июня, "Узбекские авиалинии"); Ташкент – Москва (23 июня, авиакомпания "Россия")", — говорится в публикации на Telegram-канале консульского отдела.

Дипломаты призвали всех желающий вылететь домой отслеживать новости о рейсах на интернет-ресурсах посольства, а также на сайте госуслуг и в случае появления рейсов в расписании регистрироваться на них на этом портале.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.