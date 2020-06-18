В Ташкенте начали строить новую мечеть

Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов заложил первый кирпич и дал благословение на возведение объекта.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Первый кирпич нового здания соборной мечети "Мулла Касим" заложили в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Об этом сообщили в Управлении мусульман Узбекистана (УМУ).

В церемонии приняли участие председатель УМУ муфтий Усмонхон Алимов и председатель Комитета по делам религий Абдугафур Ахмедов.

"Муфтий Усмонхон Алимов заложил первый кирпич мечети и дал благословение на ее строительство", — говорится в публикации.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов закладывает первый кирпич нового здания соборной мечети "Мулла Касим" в Ташкенте

Соборная мечеть "Мулла Касим" была построена в 80-х годах XIX века. Со временем здание пришло в негодное состояние. Кроме того, за последние годы количество прихожан мечети значительно выросло, а ханака сократилась.

В новой мечети, которая будет отвечать современным строительным нормам и законодательству, смогут одновременно находиться 2,5 тысячи верующих.

Также в Управлении мусульман рассказали, что Усмонхон Алимов и Абдугафур Ахмедов приняли участие в церемонии закладки фундамента для реконструкции мечетей "Алишер Навои" и "Юсуф" в Сардобинском районе Сырдарьинской области, которые были сильно повреждены в результате чрезвычайной ситуации на водохранилище.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана План реконструкции мечети "Алишер Навои" в Сардобинском районе Сырдарьинской области

За последние годы в Узбекистане был проведен капитальный ремонт более 100 мечетей. Открылись свыше десяти новых мечетей.