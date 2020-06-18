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В Узбекистане появятся Апелляционные советы по досудебному урегулированию

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200618/14362106/V-Uzbekistane-poyavyatsya-Apellyatsionnye-sovety-po-dosudebnomu-uregulirovaniyu.html

Порядок рассмотрения Апелляционным советом обращений не исключает права обращения физических и юридических лиц по делам непосредственно в другие уполномоченные государственные органы.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Узбекистане с 1 августа в порядке эксперимента создаются Апелляционные советы по досудебному урегулированию споров между физическими и юридическими лицами и государственными органами, говорится в постановлении.

"Порядок рассмотрения Апелляционным советом обращений не исключает права обращения физических и юридических лиц по делам непосредственно в другие уполномоченные государственные органы", - говорится в сообщении.

Основные задачи совета:

– принятие мер по разрешению споров, возникающих между физическими и юридическими лицами и государственным органом, путем досудебного рассмотрения и принятия заключений;

– принятие мер по организации в установленном порядке официального толкования норм законодательства в случае выявления разночтений или неправильной либо противоречивой практики их применения при рассмотрении обращений;

Досудебное урегулирование спора с посредниками введут в Узбекистане >>

– внесение предложений об устранении пробелов в законодательстве, выявленных при рассмотрении обращений.

Советы будут образованы при Государственном таможенном комитете, Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве финансов, а также хокимиятах Наманганской, Бухарской и Ташкентской областей.

Теги:
суд, Суд, Узбекистан, Узбекистан



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