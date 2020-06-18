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Лапша быстрого приготовления

Не вешай лапшу на уши: в Узбекистане выявлено наличие контрафактной продукции

Роллтон/Facebook
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200618/14362917/Ne-veshay-lapshu-na-ushi-v-Uzbekistane-vyyavleno-nalichie-kontrafaktnoy-produktsii.html

Компания, являющаяся правообладателем торговой марки "Роллтон", еще в начале года обращалась с заявлением в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан, чтобы были приняты меры по пресечению продажи контрафактной продукции.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Контрафактная продукция опасна использованием некачественных, токсичных материалов при ее изготовлении, способных отрицательно влиять на здоровье человека. Компания SunechoLimited, являющаяся правообладателем торговой марки "Роллтон", еще в начале года обращалась с заявлением в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан и другие инстанции, чтобы были приняты меры по пресечению продажи контрафактной продукции "Концентрат пищевой "Домашний бульон Роллтон" в торговых точках.

Территориальные управления Агентства по защите прав потребителей выявили случаи реализации данной контрафактной продукции розничными торговыми объектами на территории Андижанской, Бухарской, Сырдарьинской областей.

По результатам проверки сведения направляются в уполномоченные органы.

Как отличить оригинал от контрафакта?

Потребители перед приобретением товара должны обращать внимание на следующие отличительные признаки данной контрафактной продукции являются:

- некорректная линия отрыва;

- некачественное нанесение рисунка на упаковку;

- несоответствие знака "Халяль" на упаковке;

- некачественная пайка упаковки;

- несоответствие указанного веса на упаковке контрафактной продукции (100 г) весу оригинальной продукции (90 г).

В случае их обнаружения потребители могут сообщать об этом в уполномоченные контролирующие органы или по телефону доверия агентства — 1159. 

Продавец несет ответственность даже при условии, что сам он не был осведомлен и считал продукцию качественной.

Разговор по телефону
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Владельцам торговых объектов необходимо знать, что в соответствии со статьей 178 Административного кодекса Республики Узбекистан: "Причинение ущерба потребителям товаром, не отвечающим требованиям нормативной документации, а также не предоставление потребителям информации или предоставление заведомо недостоверных сведений о товарах, в том числе введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, подмена товара другими похожими на него продуктами, умышленное изменение свойств и качества продукции, а равно производство, ввоз и реализация фальсифицированной продовольственной продукции –влечет наложение штрафа на граждан от трех до семи, а на должностных лиц – от семи до десяти базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения".

Теги:
контрафакт, еда, Узбекистан, Узбекистан



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