В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Министерство обороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Вакцина введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Разрешение на проведение клинических испытаний было выдано Минздравом РФ 16 июня.

"По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй", — говорится в сообщении.

Введение вакцины проведено под контролем самых опытных специалистов госпиталя Бурденко, подчеркнули в Минобороны. Отмечается, что процедура прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.

Побочных реакций или осложнений у добровольцев не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет. За их состоянием продолжат непрерывно следить медицинские специалисты. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов.

Через несколько дней, после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, планируется провести иммунизацию других добровольцев, которые также находятся на изоляции под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко.