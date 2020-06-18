Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 июня

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Новые случаи заболевания COVID-19
С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 92 человек.
Таким образом, по последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 5 730 случаев заражения опасным вирусом.
На лечении в инфекционных учреждениях республики находится 1 545 пациентов, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 35 гражданам.
Все они были выписаны из профильных медучреждений, расположенных в Ташкенте. Самому старшему из пациентов — 63 года, младшему — 18 лет.
Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 4 166 человек.
В десятках махаллях Ташкента ввели "красный" уровень карантина
Власти ужесточили меры безопасности в 71 махалле столицы из-за возникновения новых очагов заражения коронавирусом.
Полный список махаллей, в которых был введен "красный" уровень опасности, можно посмотреть здесь.
Все въезды и выезды в данные махалли закрыты, на их территории организовано круглосуточное дежурство и установлен строгий контроль за соблюдением санитарных требований.
Всем гражданам рекомендуется покидать дома только в крайних случаях. В общественных местах и на рынках рекомендуется меньше касаться руками прилавков, перил и других поверхностей.
С чем связан рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане — мнение вирусолога
Узбекский вирусолог Маруфжон Мадаминов считает, что причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране послужило смягчение карантинных мер.
Главным образом в связи с возобновлением ряда транспортного сообщения, общественных мероприятий и видов деятельности.
По словам Мадаминова, 50-70% случаев заражения COVID-19 между тем зафиксировано среди пациентов карантинного центра, куда были размещены соотечественники, прибывшие из-за рубежа чартерным рейсом.
Свою лепту вносят и водители грузоперевозок, прибывающие домой из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Однако, как отметил специалист, ситуация находится на контроле властей и соответствующих ведомств, которые учитывают допущенные ошибки и принимают более эффективные меры в борьбе с распространением инфекции.
Коронавирус добрался до властей
У двух сотрудников Кабинета министров был диагностирован COVID-19.
Кроме того, инфекция была выявлена у следователя ГУВД, жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.
Россиян вывезут из Узбекистана тремя рейсами
Началась регистрация на новые вывозные рейсы из Узбекистана в Россию – в Казань, Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург.
Подробное расписание можно посмотреть здесь.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 8,06 миллиона, жертвами пандемии стали 440 тысяч человек.