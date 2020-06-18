Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 июня

Сегодня были выписаны пациенты, проходившие лечение от COVID-19 в инфекционных учреждениях Ташкента. Напомним, что выздоровевшие граждане остаются дома под наблюдением врачей.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заболевания COVID-19

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 92 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 5 730 случаев заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находится 1 545 пациентов, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 35 гражданам.

Все они были выписаны из профильных медучреждений, расположенных в Ташкенте. Самому старшему из пациентов — 63 года, младшему — 18 лет.

Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 4 166 человек.

В десятках махаллях Ташкента ввели "красный" уровень карантина

Власти ужесточили меры безопасности в 71 махалле столицы из-за возникновения новых очагов заражения коронавирусом.

Полный список махаллей, в которых был введен "красный" уровень опасности, можно посмотреть здесь.

Все въезды и выезды в данные махалли закрыты, на их территории организовано круглосуточное дежурство и установлен строгий контроль за соблюдением санитарных требований.

Всем гражданам рекомендуется покидать дома только в крайних случаях. В общественных местах и на рынках рекомендуется меньше касаться руками прилавков, перил и других поверхностей.

С чем связан рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане — мнение вирусолога

Узбекский вирусолог Маруфжон Мадаминов считает, что причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране послужило смягчение карантинных мер.

Главным образом в связи с возобновлением ряда транспортного сообщения, общественных мероприятий и видов деятельности.

По словам Мадаминова, 50-70% случаев заражения COVID-19 между тем зафиксировано среди пациентов карантинного центра, куда были размещены соотечественники, прибывшие из-за рубежа чартерным рейсом.

Свою лепту вносят и водители грузоперевозок, прибывающие домой из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Однако, как отметил специалист, ситуация находится на контроле властей и соответствующих ведомств, которые учитывают допущенные ошибки и принимают более эффективные меры в борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус добрался до властей

У двух сотрудников Кабинета министров был диагностирован COVID-19.

Кроме того, инфекция была выявлена у следователя ГУВД, жителя Мирабадского района и у двух работников Uzbekistan Airways.

Россиян вывезут из Узбекистана тремя рейсами

Началась регистрация на новые вывозные рейсы из Узбекистана в Россию – в Казань, Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург.

Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 8,06 миллиона, жертвами пандемии стали 440 тысяч человек.