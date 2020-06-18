В правительстве Узбекистана рассказали о самочувствии сотрудников с COVID-19

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. У двух членов Кабинета Министров Узбекистана, у которых ранее был выявлен коронавирус, заболевание протекает без каких-либо выраженных симптомов.
Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.
Отмечается, что, согласно установленным требованиям, все сотрудники ведомства были взяты под наблюдение медиков. Коллег, контактировавших с заболевшим, отправили на 14-дневный карантин.
В настоящий момент правительство работает в штатном режиме.
Напомним, что в связи с диагностированием COVID-19 у работников Кабмина было начато эпидемиологическое расследование.
По последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии было выявлено 5 730 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 4 166 человек, еще 1 545 находятся на лечении в инфекционных учреждениях страны.