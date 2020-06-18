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Правительство Республики Узбекистан. Архивное фото

В правительстве Узбекистана рассказали о самочувствии сотрудников с COVID-19

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200618/14367258/V-pravitelstve-Uzbekistana-rasskazali-o-samochuvstvii-sotrudnikov-s-COVID-19-.html

Напомним: по данным Минздрава РУз, коронавирусная инфекция была выявлена у двух сотрудников Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. У двух членов Кабинета Министров Узбекистана, у которых ранее был выявлен коронавирус, заболевание протекает без каких-либо выраженных симптомов.

© Sputnik / Алексей Майшев
В Узбекистане у двух сотрудников Кабмина диагностирован коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Отмечается, что, согласно установленным требованиям, все сотрудники ведомства были взяты под наблюдение медиков. Коллег, контактировавших с заболевшим, отправили на 14-дневный карантин.

В настоящий момент правительство работает в штатном режиме.

Напомним, что в связи с диагностированием COVID-19 у работников Кабмина было начато эпидемиологическое расследование.

По последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии было выявлено 5 730 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 4 166 человек, еще 1 545 находятся на лечении в инфекционных учреждениях страны.

Теги:
коронавирус, Правительство Узбекистана



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