Нарбаева призвала родителей не "нападать" на учителей

Взрослые должны воспитывать у детей чувство уважения к педагогам и сами тоже с уважением относиться к ним, заявила Танзила Нарбаева.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева призвала родителей уважительно относиться к педагогам и не "нападать" на них. Обращение опубликовано на сайте верхней палаты парламента.

Педагог — это личность, передающая знания учащимся, имеющая более высокий статус, чем другие, отметила председатель Сената Олий Мажлиса.

"Все мы матери, отцы, и ответственны за образование и воспитание своих детей. Однако, надо признать, что сегодня и учащиеся, и родители — другого поколения. Еще одна большая проблема — это то, что в школах очень мало мужчин-педагогов, — заявила Нарбаева. — В последнее время большая часть родителей перестали стыдиться пойти в школу и "напасть" на педагога из-за незначительной жалобы своего чада. Это приводит к снижению статуса педагогов в обществе. Хочу обратиться к уважаемым родителям. Если хотите, чтобы ваш ребенок не сталкивался с трудностями в поиске своего места в обществе, вырос самостоятельным, сообразительным, то воспитывайте у него чувство уважения к педагогам и сами также с уважением относитесь к учителям".

При этом она подчеркнула, что проблемы такого рода не решаются только установлением в законе ответственности. Это должно дойти до сознания каждого, превратиться в общенациональное движение, считает Нарбаева.