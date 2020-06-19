На выходных в Нур-Султане ужесточат карантинные правила

Жителям разрешат выходить из дома только на работу, в магазин, аптеку, в экстренных случаях и для выгула домашних животных.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Передвижение по городу на выходных будет ограничено, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на постановление главного санврача столицы республики Жанны Пралиевой.

Жителям разрешат выходить из дома только на работу, в магазин, аптеку, в экстренных случаях и для выгула домашних животных. Полиция будет патрулировать улицы Нур-Султана, выявляя нарушителей введенных ограничений.

Движение по городу пешком и на машине ограничено, за исключением:

выхода из дома на работу и обратно при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках поблизости от дома и места работы;

выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания.

При этом жителям порекомендовали запастись перед выходными товарами первой необходимости и лекарствами.

С 22.00 19 июня до 00.00 22 июня 2020 года приостанавливается также деятельность всех организаций, субъектов предпринимательства независимо от форм собственности. Продолжить работу могут только организации, которые включены в список разрешенных (медицинские организации, стоматологии, пожарные службы, аэропорт, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, СМИ, АЗС).

На выходных работу приостанавливают:

торгово-развлекательные центры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров;

места общественного питания, кроме предприятий, находящихся на открытом воздухе с количеством посадочных мест не более 50;

фитнес-центры, фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы, бассейны;

SPA–центры, SPA-салоны, салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные объекты сфер услуг;

SPA–центры, SPA-салоны, салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные объекты сфер услуг; общественные бани, бассейны, сауны;

общественный транспорт.

Также в субботу и воскресенье будут закрыты парки, скверы, набережные, уличные игровые площадки и другие места отдыха граждан.

Напомним, вчера у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус. Елбасы самоизолировался и продолжает работать дистанционно. В пресс-службе добавили, что повода для беспокойства нет.

Шавкат Мирзиёев направил письмо Назарбаеву, в котором выразил уверенность в том, что первый глава Казахстана в скором времени победит этот вирус и пойдет на поправку.