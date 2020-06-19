Выходные в Узбекистане ожидаются очень жаркими

Жаркий воздух с районов Туркменистана начинает постепенно вытеснять прохладу предыдущих дней. Читайте подробности в материале.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В эти выходные в Узбекистане установится настоящая жара, сообщает Узгидромет.

"Особенно жаркими будут воскресенье и понедельник. Столбик термометра в эти дни поднимется до отметки +39…+42 градусов, в южных районах и пустынной зоне Навоийской и Бухарской областей — до +43…+44 градусов", - говорится в информации.

Такой жаре также будет сопутствовать усиление ветра до 15−20 м/с. Жаркий воздух с районов Туркменистана начинает постепенно вытеснять прохладу предыдущих дней.

Также синоптики напоминают, что самые жаркие июни температура воздуха в Ташкенте в начале третьей декады достигала +42…+43 градусов.