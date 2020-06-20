Два столичных района останутся без холодной воды - причины

При этом для жителей, в чьих домах отключат водоснабжение, будет доставлена питьевая вода в специальных автомашинах.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Пресс-служба хокимията Ташкента предупредила жителей Алмазарского и Шайхантахурского районов о том, что с 22:00 22 июня до 23:59 23 июня будет отключена холодная вода.

Такое решение принято в рамках работ по подготовке сетей водоснабжения Шайхантахурского района к осенне-зимнему периоду. Будет проведен ремонт трубопровода чистой питьевой воды на улице Беруни.

Таким образом, более чем на сутки без холодной воды останутся жители домов по следующим адресам Алмазарского района:

— массив Б-1;

— массив Б-3;

— улица Нурафшон ;

— улица Корасарой ;

— улица Эски Корасарой;

— проезды 1, 2 улицы Сагбан;

— улица Б. Зокирова;

— улица Фараби;

— улица Озод;

— улица Жанон;

— улица Лангар;

— улица и проезд Заркайнар;

— улица А. Кадыри.

В Шайхантахурском районе отключат воду по адресам:

— массив Марказ-26;

— массив Марказ-27;

— массив Марказ-28;

— МСГ "Илгор";

— МСГ "Тинчлик";

— МСГ "Беруни";

— улица и проезд Тинчлик;

— МСГ "Сархумдон";

— МСГ "Чакар";

— МСГ "Гулбозор";

— МСГ "Зафаробод";

— МСГ "Бустон";

— МСГ "Хувайдо".

При этом жители, в чьих домах будет отключено водоснабжение, могут обратиться по номерам 1054 или 71 2526054, 71 2525578 - по отмеченным адресам будет доставлена питьевая вода в специальных автомашинах.