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Счетчики холодной воды

Два столичных района останутся без холодной воды - причины

© Sputnik / Леся Полякова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200620/14379200/Dva-stolichnykh-rayona-ostanutsya-bez-kholodnoy-vody---prichiny.html

При этом для жителей, в чьих домах отключат водоснабжение, будет доставлена питьевая вода в специальных автомашинах.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Пресс-служба хокимията Ташкента предупредила жителей Алмазарского и Шайхантахурского районов о том, что с 22:00 22 июня до 23:59 23 июня будет отключена холодная вода. 

Такое решение принято в рамках работ по подготовке сетей водоснабжения Шайхантахурского района к осенне-зимнему периоду. Будет проведен ремонт трубопровода чистой питьевой воды на улице Беруни.

Таким образом, более чем на сутки без холодной воды останутся жители домов по следующим адресам Алмазарского района:
— массив Б-1;
— массив Б-3;
— улица Нурафшон ;
— улица Корасарой ;
— улица Эски Корасарой;
— проезды 1, 2 улицы Сагбан;
— улица Б. Зокирова;
— улица Фараби;
— улица Озод;
— улица Жанон;
— улица Лангар;
— улица и проезд Заркайнар;
— улица А. Кадыри.

В Шайхантахурском районе отключат воду по адресам:

— массив Марказ-26;
— массив Марказ-27;
— массив Марказ-28;
— МСГ "Илгор";
— МСГ "Тинчлик";
— МСГ "Беруни";
— улица и проезд Тинчлик;
— МСГ "Сархумдон";
— МСГ "Чакар";
— МСГ "Гулбозор";
— МСГ "Зафаробод";
— МСГ "Бустон";
— МСГ "Хувайдо".

При этом жители, в чьих домах будет отключено водоснабжение, могут обратиться по номерам 1054 или 71 2526054, 71 2525578 - по отмеченным адресам будет доставлена питьевая вода в специальных автомашинах.

Теги:
Ташкент, Шайхантахурский район, Алмазарский район, отключение воды, холодная вода, Хокимият Ташкента



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