В Ташкенте скончался известный узбекский писатель

Писатель работал главным редактором отдела искусств при министерстве культуры, с 1990 по 1993 год был советником в канцелярии президента республики.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана сообщили скорбную весть.

На 81-м году жизни скончался известный узбекский писатель Абдукаххор Иброхимов. Деятель литературы умер после продолжительной болезни.

Абдукаххор Иброхимов родился 16 августа 1939 года в Ташкенте. В 1962 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. С 1975 по 1977 год обучался на высших литературных курсах в Москве.

Писатель работал главным редактором отдела искусств при министерстве культуры, с 1990 по 1993 год был советником в канцелярии президента республики. С 1994 года работал в Республиканском центре духовности и просветительства. В 1999 году Иброхимов был удостоен ордена "Мехнат шухрати".