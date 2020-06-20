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В Ташкенте скончался известный узбекский писатель

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200620/14380560/V-Tashkente-skonchalsya-izvestnyy-uzbekskiy-pisatel.html

Писатель работал главным редактором отдела искусств при министерстве культуры, с 1990 по 1993 год был советником в канцелярии президента республики.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана сообщили скорбную весть.

На 81-м году жизни скончался известный узбекский писатель Абдукаххор Иброхимов. Деятель литературы умер после продолжительной болезни.

Абдукаххор Иброхимов родился 16 августа 1939 года в Ташкенте. В 1962 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. С 1975 по 1977 год обучался на высших литературных курсах в Москве.

Писатель работал главным редактором отдела искусств при министерстве культуры, с 1990 по 1993 год был советником в канцелярии президента республики. С 1994 года работал в Республиканском центре духовности и просветительства. В 1999 году Иброхимов был удостоен ордена "Мехнат шухрати".

Теги:
болезнь, Ташкент, смерть, Союз писателей Узбекистана, писатель



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