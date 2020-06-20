Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 июня

Почти 70% от общего числа пациентов с опасным диагнозом выздоровели. Сейчас лечение в инфекционных учреждениях столицы и регионов проходят 1827 человек.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической обстановке в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

С момента публикации предыдущего обзора о распространении коронавируса в стране, т.е. за последние сутки выявлено 199 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, по данным министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 6112.

При этом 139 заболевших пребывали в специальном карантинном центре, 9 - водители международных грузовых авторейсов, остальные находились в контакте с заразившимися в Ташкентской и Сурхандарьнской областях.

Динамика выздоровлений

Сегодня сведений о новых вылечившихся от COVID-19 не поступало. Таким образом, количество поправившихся осталось прежним - 4273, это почти 70% от общего числа пациентов с опасным диагнозом.

Таким образом, в эти дни лечение в инфекционных учреждениях столицы и регионов проходят 1827 человек.

Стартовала онлайн-регистрация абитуриентов

А между тем в Узбекистане началась онлайн-регистрация абитуриентов. Она продлится в течение месяца - до 20 июля 2020 года включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Перевести процесс в дистанционный формат решили для того, чтобы не допускать массового скопления людей в образовательных учреждениях.

Стоимость обучения останется прежней

Чтобы смягчить экономические последствия COVID-19 для население Узбекистана и улучшить условия обучения студентов в период пандемии было принято решение не повышать стоимость обучения в вузах, которые с начала года перешли на самофинансирование.

принято решение не увеличивать суммы выплат и контрактов на 2020/2021 учебный год в целях обеспечения социальной защиты населения, улучшения условий обучения студентов в период пандемии.

Учитывая, что стоимость годового контракта определяется исходя из минимальной суммы заработной платы, Минвуз рекомендовал руководству вузов пересмотреть вопрос после того, как эта сумма будет изменена.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, число заразившихся во всем мире превысило показатель в 8,78 млн человек, более 463 тысяч из которых скончались, а свыше 4,64 млн - выздоровели.