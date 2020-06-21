Хоким Ташкента подарил медалистке школы автомобиль Spark

Уже в январе этого года Муштарий Раззакова, жительница Алмазарского района, была зачислена на факультет тхэквондо Национального университета Узбекистана без экзаменов.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента сделал выпускнице 11 класса школы №278 Алмазарского района Раззакове Муштарий подарок по случаю торжества.

Девушке подарили автомобиль Spark. Машину накануне лично передал глава столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев во время мероприятия "Хоким и молодежь".

Отмечается, что девушка окончила школу с красным аттестатом и стала обладательницей золотой медали за академические достижения и отличные знания.

Выпускница занимается тхэквондо и уже в январе этого года была зачислена на факультет тхэквондо Национального университета Узбекистана без вступительных экзаменов.