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Предприятие Автотор Холдинг начинает производство внедорожников BMW X5 и X6 на своем заводе в Калининградской области

Хоким Ташкента подарил медалистке школы автомобиль Spark

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200621/14382107/Khokim-Tashkenta-podaril-medalistke-shkoly-avtomobil-Spark.html

Уже в январе этого года Муштарий Раззакова, жительница Алмазарского района, была зачислена на факультет тхэквондо Национального университета Узбекистана без экзаменов.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента сделал выпускнице 11 класса школы №278 Алмазарского района Раззакове Муштарий подарок по случаю торжества.

Девушке подарили автомобиль Spark. Машину накануне лично передал глава столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев во время мероприятия "Хоким и молодежь".

Отмечается, что девушка окончила школу с красным аттестатом и стала обладательницей золотой медали за академические достижения и отличные знания. 

Выпускница занимается тхэквондо и уже в январе этого года была зачислена на факультет тхэквондо Национального университета Узбекистана без вступительных экзаменов.




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