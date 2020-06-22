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Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом доступно в формате VR-реконструкции

Каждый десятый американец считает, что во Второй мировой США воевали против России

Sputnik
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (276)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200622/14386471/Kazhdyy-desyatyy-amerikanets-schitaet-chto-vo-Vtoroy-mirovoy-SShA-voevali-protiv-Rossii.html

О том, что холокост - это геноцид евреев во время Второй мировой войны, знают 63% американцев, а 12% не понимают значения данного слова.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Старейшая французская социологическая компания IFop с 22 по 25 мая 2020 года опросила жителей США для Sputnik News. В опросе приняли участие 1 004 респондента 18 лет и старше.

Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией
© Sputnik / B. Fishman
Как на самом деле в Польше относятся к Красной армии - данные опроса

Результаты исследования показали, что примерно 11% американцев полагают, что США во Второй мировой войне боролись против России. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Германию и Японию - настоящих противников США в 1941-45 годах – назвали, соответственно 77% и 67% респондентов. А 5% американцев считают, что Америка воевала с Китаем.

При этом 42% опрошенных не знают, что 8 мая в США отмечается День Победы в Европе (V-E Day), а 27% неверно ответили на этот вопрос.

О том, что холокост - это геноцид евреев во время Второй мировой войны, знают 63% американцев, а 12% не понимают значения данного слова.

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (276)
Теги:
Россия, соцопрос, Америка, Вторая мировая война



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