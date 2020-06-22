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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

В Университете Амити прошел вебинар совместно со Всемирным банком

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200622/14389097/V-Universitete-Amiti-proshel-vebinar-sovmestno-so-Vsemirnym-bankom.html

Принявшие участие в вебинаре международные эксперты отметили продолжающуюся сегодня в мире борьбу с пандемией COVID-19, положительные результаты принимаемых в Узбекистане мер по борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Университете Амити в Ташкенте совместно со Всемирным банком был организован вебинар на тему "Меры по противодействию пандемии COVID-19 во всем мире и Узбекистане", сообщает пресс-служба.

"Всемирный банк, будучи одним из крупнейших источников финансов и знаний в мире, осуществляет комплексные и оперативные меры по оказанию помощи развивающимся странам в усилении борьбы с пандемией COVID-19", - говорится в информации.

Известно, что принявшие участие в вебинаре международные эксперты Всемирного банка, представители ПРООН, специалисты ряда государственных ведомств отметили продолжающуюся сегодня в мире борьбу с пандемией COVID-19, положительные результаты принимаемых в Узбекистане мер по борьбе с коронавирусом.

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Были обсуждены меры по противодействию пандемии COVID-19 на основе открытых данных и проведена презентация пяти проектов, одержавших победу в конкурсе на данную тематику.

Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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