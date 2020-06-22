В Бухаре возобновилось автобусное сообщение

От руководителей автотранспортных предприятий, занимающихся автобусными перевозками требуется осуществлять свою деятельность в строгом соблюдении вышеуказанных карантинных правил.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В "желтой" и "зеленой" зонах карантина Бухарской области разрешено движение общественного транспорта (автобусов городских и пригородных сообщений, за исключением автомобилей ДАМАС и микроавтобусов), сообщает Минтранс.

"В общественном транспорте требуется строгое соблюдение карантинных мер. В частности, полная дезинфекция автотранспортного средства автопарком перед каждой поездкой, на конечной станции, а также на промежуточных остановках", - говорится в сообщении.

Водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять. В салон общественного транспорта допускать только пассажиров в медицинских масках.

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Пока в Вобкентском, Гиждуванском и Шафирканском районах, входящих в "красную" зону карантина не разрешается движение общественного транспорта. От руководителей автотранспортных предприятий, занимающихся автобусными перевозками требуется осуществлять свою деятельность в строгом соблюдении вышеуказанных карантинных правил.

Контроль за соблюдением установленных требований карантина осуществляется Ответственными сотрудниками областного Управления транспорта и государственной санитарно-эпидемиологической инспекции. По выявленным правонарушениям будут применяться соответствующие правовые меры наказания.

Напомним, согласно решению Республиканской специальной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, с 8 июня в Узбекистане в "желтых" и "зеленых" зонах возобновляется движение городского пассажирского транспорта, кроме маршрутных такси "Дамас".