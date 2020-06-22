Когда солнце опасно: онкологи предупредили любителей шоколадного загара

Для выработки витамина D3 не нужно загорать - это может быть вредно для организма, достаточно просто пройтись по улице 15 минут с "открытыми" руками.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Ассоциации онкологов Узбекистана рассказали чем может быть опасен летний загар. Научный руководитель отделения опухолей опорно-двигательной систем, д.м.н., старший научный сотрудник Республиканского специализированного научно-практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии Джамила Полатова рассказала в интервью Sputnik Узбекистан при каких изменениях родинок на коже нужно срочно обратиться к врачу.

Важно всегда защищать кожу от солнца. Средства с SPF (кремы, спреи, лосьоны) защищают от ультрафиолетовых лучей В. Защита от А-лучей маркируется РА++ в азиатских странах или кроется под маркировкой Broad spectrum (широкий спектр защиты).

Лучшие химические фильтры в солнцезащитных кремах это:

Авобензон — лучший UFA-фильтр на сегодняшний день;

Mexoryl SX — хорошо защищает от UFA. Стабилен, безопасен.

Но важно помнить, что даже эти средства не гарантируют 100-процентной защиты!

Онкологи акцентируют внимание на 5 важных сигналах, которые подает кожа, предрасположенная к новообразованиям. В первую очередь нужно обратить внимание на родинки:

Проведите ось вдоль средней части родинки и оцените симметричность двух половинок. Чем более асимметрична родинка, тем более вероятно, что она может переродиться в злокачественную;

Изменения краев пигментированного образования также считаются неблагоприятным сигналом. Края родинки должны быть ровными;

Одним из самых первых и наиболее опасных признаков является изменение цвета родинки, появление вкраплений, точек, прожилок на ее поверхности;

Если родинка имеет диаметр более 6 миллиметров, есть большая вероятность ее перерождения в злокачественную опухоль.

Рост образования – один из основных признаков его перерождения. Родинки или другие пятна обычно не меняются со временем, если они доброкачественные.

Если вы замечаете на своей коже какие-то из этих признаков, лучше обратиться к специалисту.