Узбекистанцев предупредили о новой схеме мошенничества в Интернете

В период карантина злоумышленники все чаще пытаются обмануть людей разными способами, заявили в "Узкомназорат".

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") предупредила жителей страны о новой схеме мошенничества в Интернете.

Суть ее в следующем: когда пользователь читает новости или смотрит видео, в нижнем углу браузера появляется небольшое предупреждающее сообщение, в котором указывается, что компьютер находится в опасности, имеются технические проблемы, а для их решения необходимо установить специальную программу или драйвер, необходимый для работы операционной системы. Пользователю предлагается перейти по ссылке и скачать программу.

"Когда пользователь неосознанно скачивает и устанавливает указанную программу, у злоумышленников появляется возможность заразить компьютер вредоносной программой, скопировать или удалить необходимые данные", — рассказали в ведомстве.

Подобные "окошки" появляются не только на компьютерах и ноутбуках, но и на мобильных устройствах: владельцы видят ложное предупреждение о необходимости обновления программного обеспечения во избежание возможной блокировки гаджета.

"Пользователь, полагая, что загружает безопасное и надежное обновление, неосознанно может установить вредоносное программное обеспечение", — отметили в госинспекции.

В "Узкомназорат" настоятельно рекомендовали гражданам быть бдительными, игнорировать или удалять подобные сообщения, появляющиеся на разных сайтах или приходящие на электронную почту, по возможности не использовать информационные ресурсы, распространяющие опасный спам, загружать и обновлять антивирусы только из официальных источников, регулярно проверять технику на наличие вредоносных программ.