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Узбекистанцев предупредили о новой схеме мошенничества в Интернете

Unsplash / Tyler Franta
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200622/14389825/Uzbekistantsev-predupredili-o-novoy-skheme-moshennichestva-v-Internete.html

В период карантина злоумышленники все чаще пытаются обмануть людей разными способами, заявили в "Узкомназорат".

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") предупредила жителей страны о новой схеме мошенничества в Интернете.

Суть ее в следующем: когда пользователь читает новости или смотрит видео, в нижнем углу браузера появляется небольшое предупреждающее сообщение, в котором указывается, что компьютер  находится в опасности, имеются технические проблемы, а для их решения необходимо установить специальную программу или драйвер, необходимый для работы операционной системы. Пользователю предлагается перейти по ссылке и скачать программу.

"Когда пользователь неосознанно скачивает и устанавливает указанную программу, у злоумышленников появляется возможность заразить компьютер вредоносной программой, скопировать или удалить необходимые данные", — рассказали в ведомстве.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Unsplash / Arif Riyanto
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Подобные "окошки" появляются не только на компьютерах и ноутбуках, но и на мобильных устройствах: владельцы видят ложное предупреждение о необходимости обновления программного обеспечения во избежание возможной блокировки гаджета. 

"Пользователь, полагая, что загружает безопасное и надежное обновление, неосознанно может установить вредоносное программное обеспечение", — отметили в госинспекции.

В "Узкомназорат" настоятельно рекомендовали гражданам быть бдительными, игнорировать или удалять подобные сообщения, появляющиеся на разных сайтах или приходящие на электронную почту, по возможности не использовать информационные ресурсы, распространяющие опасный спам, загружать и обновлять антивирусы только из официальных источников, регулярно проверять технику на наличие вредоносных программ.

Теги:
безопасность, Узкомназорат, мошенничество, Интернет



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