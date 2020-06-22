Узбекские студенты создали приложение для определения места проведения экзамена

В приложении представлен список зданий и их локаций, где будут проходить тестовые испытания для поступления в отечественные вузы по направлению бакалавриата.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Студентами Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий было разработано специальное мобильное приложение ImtihonGo, сообщает MITC.

"Данное приложение создано для определения геолокаций зданий, где запланировано проведение тестовых испытаний для поступления в отечественные вузы по направлению бакалавриата на 2020-2021 учебный год", - говорится в сообщении.

Разработчики приложения — магистрант ТУИТ Г. Назаров и студент факультета "Радио- и мобильная связь" Х. Бахтиёров.

В приложении представлен список зданий и их локаций, где будут проходить тестовые испытания для поступления в отечественные вузы по направлению бакалавриата.

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В случае внесения изменений в места проведения экзаменов со стороны Государственного тестового центра, в соответствии с планом они также будут вноситься в приложение с оповещением пользователей.

В настоящее время мобильное приложение функционирует в рабочем режиме и доступно в Google Play.

Абитуриенты, желающие сдать экзамены для поступления в отечественные вузы, могут скачать данное приложение по следующей ссылке.