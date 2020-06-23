В Минюсте разъяснили порядок заключения брака

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Любовь — замечательное чувство, а свадьба — одно из самых ярких событий в жизни любого человека. Однако при вступлении в брак необходимо руководствоваться не только чувствами, но и изучить правомерность и порядок этого действия.
Справку из ЗАГСа можно будет взять онлайн - Минюст >>
В Министерстве юстиции объяснили, на что следует обратить внимание, чтобы союз был признан законным. Данные положения можно также изучить в Семейном кодексе РУз.
Порядок заключения брака:
- брак заключается в органах записи актов гражданского состояния;
- брак, заключенный по религиозному обряду, не имеет правового значения;
- заключение брака производится при личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния;
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при наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния может разрешить заключение брака до истечения месяца;
- при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, болезнь одной стороны и другие) брак может быть заключен в день подачи заявления;
- брак заключается добровольно.
Немаловажный момент: брачный возраст для мужчин и женщин в Узбекистане устанавливается в 18 лет.
Ранее Агентство при Минюсте опубликовало данные о количестве заключенных браков после ослабления ограничительных мер в республике — свои отношения официально зарегистрировали 3 270 пар.
Между тем власти республики рекомендуют отказаться от проведения пышных празднований, поскольку они могут стать источником распространения COVID-19. И тому есть как минимум два примера.
На прошлой неделе в Сурхандарьинской области состоялась свадьба, после чего на карантин были помещены все 250 гостей, приглашенных на торжество.
Аналогичная история произошла и в Ташкенте. Только в этом случае дело профилактическим карантином не закончилось: как показали анализы, COVID-19 подхватили невеста и 12 гостей.
Десятки гостей и людей, контактировавших с заболевшими, были помещены на карантин в стационаре или дома.