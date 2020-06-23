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Свадебное украшение на машиен

В Минюсте разъяснили порядок заключения брака

© CC0 / Unsplash / Nick Fewings
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14395518/V-Minyuste-razyasnili-poryadok-zaklyucheniya-braka.html

Ранее власти республики настоятельно рекомендовали отказаться от проведения пышных празднований. Речь шла, в первую очередь, о свадьбах, которые могут стать источником распространения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Любовь — замечательное чувство, а свадьба — одно из самых ярких событий в жизни любого человека. Однако при вступлении в брак необходимо руководствоваться не только чувствами, но и изучить правомерность и порядок этого действия.

Справку из ЗАГСа можно будет взять онлайн - Минюст >>

В Министерстве юстиции объяснили, на что следует обратить внимание, чтобы союз был признан законным. Данные положения можно также изучить в Семейном кодексе РУз. 

Порядок заключения брака:

  • брак заключается в органах записи актов гражданского состояния;
  • брак, заключенный по религиозному обряду, не имеет правового значения;
  • заключение брака производится при личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния;

  • при наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния может разрешить заключение брака до истечения месяца;

  • при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, болезнь одной стороны и другие) брак может быть заключен в день подачи заявления;
  • брак заключается добровольно.
Немаловажный момент: брачный возраст для мужчин и женщин в Узбекистане устанавливается в 18 лет.

Ранее Агентство при Минюсте опубликовало данные о количестве заключенных браков после ослабления ограничительных мер в республике — свои отношения официально зарегистрировали 3 270 пар.

Молодожены, архивное фото
Pixabay
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Между тем власти республики рекомендуют отказаться от проведения пышных празднований, поскольку они могут стать источником распространения COVID-19. И тому есть как минимум два примера.

На прошлой неделе в Сурхандарьинской области состоялась свадьба, после чего на карантин были помещены все 250 гостей, приглашенных на торжество. 

Аналогичная история произошла и в Ташкенте. Только в этом случае дело профилактическим карантином не закончилось: как показали анализы, COVID-19 подхватили невеста и 12 гостей. 

Десятки гостей и людей, контактировавших с заболевшими, были помещены на карантин в стационаре или дома.

Теги:
жених, Невеста, брак, Минюст Узбекистана



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