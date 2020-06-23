Причина — плановые профилактические работы на оборудовании телебашен и спутниковой трансляции.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Все цифровые телеканалы в Узбекистане временно приостановят вещание на несколько часов 24 июня, сообщили в Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат").

"Двадцать четвертого июня будут проводиться плановые профилактические работы на оборудовании телебашен Ташкент, РТС Андижан, Нуробод, Косонсой, Фергана, Чупон-ота, Джизак, Бухара, Навои, Учкизил, Зарбаг, Дарбанд, Карши, Ургенч и Нукус ГУП "Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения", а также на оборудовании спутниковой трансляции", — говорится в публикации на Telegram-канале госинспекции.

Цифровые телеканалы не будут вещать в период с 01.00 до 06.00.