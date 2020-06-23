Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 июня

С момента последней сводки о коронавирусе на нашем сайте, в Узбекистане зафиксировано 134 новых случая заражения COVID-19. Вылечились от инфекции 176 человек, самому старшему пациенту — 75 лет, самому младшему — нет и года.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 6 535 человек.

Выявлены новые случаи заражения COVID-19 в регионах: 21 – среди пациентов карантинного центра; 5 – в Ташкенте; 6 – в Ташкентской области, 3 – в Сырдарьинской области.

В настоящее время в Узбекистане проходят лечение от коронавирусной инфекции свыше 1,9 тысячи граждан.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 176 гражданам. Самой старшей пациенткой стала 75-летняя женщина, самый младший из вылечившихся — младенец, родившийся в этом году.

Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 4 560 человек.

Тесты на COVID-19 в частных клиниках снова разрешены

Частным клиникамс 24 июня текущего года вновь разрешили проводить платные тесты на выявление COVID-19 у пациентов.

Каждое медицинское учреждение в праве самостоятельно устанавливать цену за предоставленную услугу и закупать специальные тест-системы.

Узбекистан первым в ЦА начал производство тест-систем для выявления COVID-19 >>

Сведения о положительных результатах анализов частные лаборатории будут ежедневно отправлять в региональные центры санитарного благополучия.

Тестирование на выявление антител со следующей недели

Со следующей недели в Узбекистане будут проводить тесты на выявление антител у людей, вылечившихся от COVID-19.

Об этом сообщил на совещании АИМК член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулло Окилов.

Спикер отметил, что до сих пор в стране только диагностировали и лечили инфицированных, а также изолировали тех, кто находился в контакте с заболевшими.

Теперь для постепенного ослабления карантинных мер в Узбекистане планируется запустить иммуноферментный анализ, который поможет обнаружить антитела в организме пациента.

График чартерных рейсов

Специальная республиканская комиссия опубликовала недельный план-график выполнения чартерных рейсов для эвакуации граждан Узбекистана из зарубежных стран.

В совокупности на родину вернутся 2 484 человека.

Республиканская спецкомиссия График чартерных рейсов

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 9 миллионов человек. Зафиксировано свыше 472 тысячи летальных исходов, вылечилось 4,5 миллиона жителей.