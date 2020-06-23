В Ташкенте появится университет для подготовки педагогов и управленцев

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане создадут международный университет Tashkent International University of Education. Это следует из соответствующего постановления правительства.
Отмечается, что данное учебное учреждение будет готовить высококвалифицированных педагогов и управленческие кадры.
"Новый университет будет внедрять передовые мировые стандарты в систему образования, устанавливать сотрудничество с ведущими мировыми высшими учебными заведениями, подготавливать квалифицированные кадры для различных секторов экономики, особенно преподавателей и менеджеров для внедрения современных механизмов управления", — сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.
Обучение в университете
Обучение в данном вузе будет осуществляться на платно-контрактной основе.
Занятия будут вестись на узбекском, английском и других языках в форме дневного, заочного, вечернего, специального заочного и дистанционного обучения.
Диплом международного образца
Выпускник университета получит диплом международного уровня или установленного образца, который в Узбекистане будет признан как документ о высшем образовании
Перспективы для выпускников
Выпускники университета смогут преподавать предметы STEAM (Science — наука, Technology — технология, Engineering – инжиниринг, Arts – искусство, Math — математика) на английском языке в общеобразовательных школах Узбекистана.
Это, в свою очередь, позволит в республике взрастить новое поколение учителей с инновационным подходом к преподаванию.
Сейчас предметы STEAM преподаются на английском языке только в президентских школах и только иностранными преподавателями.
"Выпускникам университета, которые начали свою карьеру в общеобразовательных школах, будет присуждаться вторая квалификационная категория, а магистрам — первая квалификационная категория. Выпускники магистратуры будут включены в резерв сотрудников МНО и Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине", — говорится в сообщении МНО.
Ранее власти Узбекистана объявили о создании Университета Геологических наук. Кроме того, в Ташкенте планируют открыть Цифровой университет Японии, а также филиал Санкт-Петербургского государственного университета.