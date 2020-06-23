В Ташкенте появится университет для подготовки педагогов и управленцев

Выпускникам вуза будет выдаваться диплом международного уровня или установленного образца иностранных университетов-партнеров, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане создадут международный университет Tashkent International University of Education. Это следует из соответствующего постановления правительства.

Отмечается, что данное учебное учреждение будет готовить высококвалифицированных педагогов и управленческие кадры.

"Новый университет будет внедрять передовые мировые стандарты в систему образования, устанавливать сотрудничество с ведущими мировыми высшими учебными заведениями, подготавливать квалифицированные кадры для различных секторов экономики, особенно преподавателей и менеджеров для внедрения современных механизмов управления", — сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Обучение в университете

Обучение в данном вузе будет осуществляться на платно-контрактной основе.

Занятия будут вестись на узбекском, английском и других языках в форме дневного, заочного, вечернего, специального заочного и дистанционного обучения.

Диплом международного образца

Выпускник университета получит диплом международного уровня или установленного образца, который в Узбекистане будет признан как документ о высшем образовании

Перспективы для выпускников

Выпускники университета смогут преподавать предметы STEAM (Science — наука, Technology — технология, Engineering – инжиниринг, Arts – искусство, Math — математика) на английском языке в общеобразовательных школах Узбекистана.

Это, в свою очередь, позволит в республике взрастить новое поколение учителей с инновационным подходом к преподаванию.

Сейчас предметы STEAM преподаются на английском языке только в президентских школах и только иностранными преподавателями.

"Выпускникам университета, которые начали свою карьеру в общеобразовательных школах, будет присуждаться вторая квалификационная категория, а магистрам — первая квалификационная категория. Выпускники магистратуры будут включены в резерв сотрудников МНО и Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине", — говорится в сообщении МНО.

Ранее власти Узбекистана объявили о создании Университета Геологических наук. Кроме того, в Ташкенте планируют открыть Цифровой университет Японии, а также филиал Санкт-Петербургского государственного университета.