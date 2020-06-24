Военный парад в честь 75-й годовщины Победы пройдет сегодня в Москве

Sputnik Узбекистан покажет прямую трансляцию торжественного мероприятия. Начало — в 10.00 по московскому времени.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в среду на Красной площади в Москве. Торжественное мероприятие начнется в 10.00 по местному времени.

Российский лидер Владимир Путин ранее отложил проведение парада из-за сложной эпидемиологической ситуации. В конце мая было принято решение перенести его на 24 июня. Это символическая дата. В 1945-м в этот день по главной площади страны прошли воины, сломавшие хребет нацистской Германии.

В параде 24 июня 2020 года примут участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев.

Также в параде примут участие военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В этом году на параде Победы будут присутствовать лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, а также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась. Европейские страны будут представлены на уровне министров и послов.

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Парад 24 июня 1945 года: как это было

Изначально Генеральный штаб Красной Армии отводил на подготовку парада два месяца, однако Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами СССР Иосиф Сталин приказал провести торжество через месяц.

Принимать парад должен был сам Сталин верхом на лошади, но делать это он отказался, поскольку был уже немолод и неуверенно держался в седле.

Свои функции Сталин передал Георгию Жукову, сказав: "Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы".

© Sputnik / Михаил Озерский Парад 24 июня 1945 года принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский.

Утро 24 июня 1945 года выдалось пасмурным и дождливым. Все участники парада были построены к восьми часам. В 9.45 на трибуну Мавзолея Ленина поднялось руководство СССР во главе с Иосифом Сталиным. Командующий парадом Константин Рокоссовский и принимающий парад Георгий Жуков были наготове. В десять часов, с боем кремлевских курантов, Георгий Жуков на белом коне выехал на Красную площадь. Начался исторический парад.

© Sputnik / РИА Новости Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года.

В тот же день ровно в 23.00 грянули залпы из 20 тысяч ракет. Кульминацией праздника стало полотнище с изображением ордена "Победы", появившееся высоко в небе в лучах прожекторов.